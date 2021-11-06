По Стамбулу разными маршрутами: культурными и не только (фото)

Сапфировые воды Босфора, лабиринты старинных улочек, многочисленные исторические памятники, жареные каштаны и согревающий душу турецкий чай - вот далеко не полный список причин побывать в осеннем Стамбуле.

Впрочем, теперь поводов посетить самый крупный город Турции в это время года стало еще больше. Недавно здесь открылся новый туристический маршрут "Культурный маршрут Бейоглу". Корреспондент VB.KG прошлась по нему и убедилась, что даже трехдневный уик-энд в Стумбуле может стать запоминающимся культурным приключением.

Все в районе Бейоглу

"Культурный маршрут Бейоглу" - проект, разработанный Министерством культуры и туризма, призван подчеркнуть международную ценность Стамбула и его исторических, архитектурных, экономических и туристических ценностей.

Маршрут стартует с площади Таксим и включает в себя включает заново отстроенный и недавно открытый Культурный центр Ататюрка, Галатскую башню, кинотеатр Атлас, Галатскую ложу дервишей-мелеви, мемориальный дом Мехмета Акифа, театр культуры Тарика Зафера Туная, а также другие исторические, художественные и архитектурные достопримечательности.

Кроме того, в рамках проекта "Культурный маршрут Бейоглу" с 30 октября по 14 ноября 2021 года в Стамбуле проходит международный фестиваль. В его программе выставки, концерты симфонических оркестров мира и мастер-классы, световые шоу, оперные, балетные и театральные представления и многое другое.

Ожидается, что фестиваль "Культурный маршрут Бейоглу" будет проводиться ежегодно.

Операция "Возрождение"

Один из наиболее значимых объектов "Культурного маршрута Бейоглу" считается Культурный центр Ататюрка. Нынешний год стал годом возрождения этого образца турецкого архитектурного модернизма.

Здание центра было построено в 1969 году по проекту архитектора Хаяти Табанлыоглу. Центр пострадал от сильного пожара в 1970 году и после ремонта был вновь открыт в 1978-м. В 2005 году тогдашний министр культуры предложил снести здание, но власти приняли решение отреставрировать и укрепить его. Однако впоследствии выяснилось, что капитальный ремонт все равно не поможет сделать здание полностью безопасным, учитывая последствия пожара и нанесенный несущим конструкциям урон.

В 2013 году на площади Таксим несколько месяцев продолжались уличные волнения и акции протеста оппозиции, связанные в том числе с будущей ренновацией культурного центра Ататюрка на площади. Когда протесты закончились, центр стоял закрытым еще несколько лет пока, наконец, его не снесли, а в 2019 году началась постройка нового современного здания.

Строительство завершилось в рекордные два с половиной года. Об этом на церемонии открытия центра с гордостью говорил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Культурный центр Ататюрка станет местом, где бьется пульс культурной жизни нашей страны", - заявил он.

Стоимость строительства, как сообщил на открытии центра министр культуры Турции Мехмет Эрсой, составила в два миллиарда лир (более 200 миллионов долларов). Фасад центра - прямоугольник из стекла, украшенный декоративными алюминиевыми элементами со строгими геометрическими формами – остался узнаваемым. Сам культурный центр стал более вместимым. Теперь здесь два зала на 2000 и 800 мест, библиотека на 20 тысяч книг, выставочные пространство, образовательный центр, магазины и рестораны.

На стыке Азии и Европы

Официальное открытие культурного центра Ататюрка было приурочено к главному национальному празднику – Дню республики 29 октября. В честь этого события прошла мировая премьера оперы "Синан", написанной турецким композитором Хасан Учарсу (либретто написал Бертан Рона на основе сценария Халита Рефига). Постановку Стамбульской государственной оперы по мотивам оригинального произведения осуществил известный итальянский режиссер Винченцо Гризостоми Травальини.

Среди великолепных декораций актеры в роскошных костюмах пели о золотом веке Османской империи – времени правления султана Сулеймана Великолепного. Опера называется "Синан" и рассказывает о знаменитом турецком архитекторе Мимаре Синане, который построил множество сооружений, включая мечет Сулеймане в Стамбуле.

После оперы "Синан" в центре Ататюрка успел выступить и Лондонский симфонический оркестр, впервые исполнивший среди прочих ко всеобщему восторгу публики произведение турецкого композитора Озкана Манава "Хайдар Хайдар".

Оркестром руководил британский дирижер Робин Тиччати, а солистом концерта стал пианист Франческо Пьемонтези - один из лучших исполнителей музыки Моцарта

Как обещают в Министерстве культуры и туризма Турции, концерты и шоу в центре Ататюрка теперь будут проходить регулярно. И, учитывая, что возобновление его работы началось с таких масштабных культурных событий, центр, похоже, очень скоро станет равным другим подобным мировым проектам в области культуры и искусства.

Заметки на полях

В перерывах между культурными событиями можно выкроить время на шоппинг, благо "Культурный маршрут Бейоглу" проходит в том числе и вдоль самой популярной пешеходной улицы Стамбула – Истикляль. Здесь располагаются, как крупные торговые центры, торгующие товарами известных брендов, так и небольшие магазинчики ремесленников.

Вкусно поесть в Стамбуле можно буквально на каждом углу – в уличной закусочной или в ресторане. Что бы вы не выбрали, прекрасный сервис будет обеспечен. P.S. В ресторане может появиться неожиданная компания. Здешние чайки, как выяснилось, предпочитают мясо.

В Стамбуле очень серьезно относятся к санитарно-эпидемиологическим мерам против коронавирусной инфекции. Жители Турции в большинстве своем, по официальным данным, вакцинированы. Кроме того, турки дисциплинированно используют медицинские маски, чего требуют и от своих гостей.

И да, не побывать в большой мечети Айя-София в Стамбуле просто преступно. Этот древний памятник архитектуры сегодня используется верующими по назначению. Это единственная мечеть в городе, где одновременно идут экскурсии и совершается намаз.