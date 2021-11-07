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Юные кыргызстанцы смогут заниматься в Российском детском университете

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- Евгений Денисенко
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Первый российский системный образовательный проект, ориентированный на детей и подростков ближнего зарубежья, запускает федеральное агентство "Россотрудничество". Его первыми участниками станут ребятишки из Казахстана и Кыргызстана, сообщили в Юго-Западном государственном университете, который выступил разработчиком проекта.

Это, как рассказали в ЮЗГУ, - Российский Детский университет в странах СНГ, рассчитанный на два года и действующий в онлайн-формате. Такой формат позволит привлечь к обучению три возрастные группы юных студентов: 7-9, 9-11 и 12-14 лет. Как и в зарубежных детских университетах, основу преподавательского корпуса составят университетские профессора, способные доступно и интересно рассказывать детям о сложных научных и технических проблемах. К участию в проекте предполагается привлекать российские вузы, в первую очередь ведущие преподавание инженерных и технических дисциплин.

Данный университет, как подчеркивается, не претендует на то, чтобы заменить детям школу. Его задача – убедить их в том, что наука – это очень интересно и увлекательно. Специализация университета – естественнонаучные и технические дисциплины. Главные цели проекта - продвижение российского образования за рубежом, обеспечение условий для ранней целевой подготовки иностранных абитуриентов. Рабочий язык - русский.

Первый этап предусматривал создание основного инструмента – портала в сети Интернет. Он не только содержит учебные материалы, но и обеспечивает оперативную связь преподавателей со студентами. На портале https://rchu.org/ будут размещены российские базы знаний, справочные материалы к занятиям, ответы на наиболее интересные вопросы и многое другое. Запуск портала в опытную эксплуатацию планируется на 5-7 ноября текущего года, пилотные страны – Казахстан и Кыргызстан.

"На сегодняшний день в России нет единой модели и стандарта организации Детских университетов, их общее число не превышает полутора десятков. Интеграция существующих Детских университетов в единую систему, создание условий для формирования таких образовательных проектов в вузах и их продвижение за рубеж также является одной из задач проекта", - отметили в ЮЗГУ.


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URL: https://www.vb.kg/408946
Теги:
дети, Казахстан, образование, Россия, Россотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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