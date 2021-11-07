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В МВД РФ разработали порядок идентификации мигрантов

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- Евгений Денисенко
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МВД России разработало порядок идентификации иностранцев по документам с электронным носителем. Такая идентификация будет осуществляться с помощью биометрических данных трудовых мигрантов и других иностранных граждан, прибывших в Россию на срок более 90 дней.

Как сообщает ТАСС, в соответствующем проекте приказа МВД говорится: "Утвердить порядок использования органами государственной власти документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства, прибывшим в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности, обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации, для идентификации иностранного гражданина или лица без гражданства с помощью биометрических персональных данных".

Речь идет также о порядке использования временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ, вида на жительство иностранного гражданина или патента, выданных в форме карты с электронным носителем информации.

Согласно проекту МВД, каждый из указанных документов может использоваться в течение 10 лет с даты записи на электронный носитель информации биометрических персональных данных. Проверка уполномоченным должностным лицом органа госвласти таких документов может осуществляться только при личном присутствии их владельцев путем обработки биометрических персональных данных. В случае выявления несоответствия персональных данных, содержащихся в каждом из документов, об этом сразу сообщается в территориальный орган МВД России.

Разработана и форма пластиковой карты с чипом, она будет размером 85,6 на 53,98 миллиметров. На лицевой части - фотография 3 на 4 сантиметра, фамилия, имя и отчество иностранца, его пол и дата рождения. На второй стороне информация о гражданстве держателя карты, сведения о его документе, удостоверяющем личность, а также чип с персональной информацией.

"Должностные лица органов государственной власти несут предусмотренную законодательством РФ ответственность за нарушение законодательства РФ в области персональных данных", - отмечается в проекте приказа. Планируется, что данный документ вступит в силу с 29 декабря 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/408948
Теги:
МВД, Россия, биометрия, Мигрант, трудовые мигранты в РФ
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