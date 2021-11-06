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В Бишкеке пройдет Первый Евразийский Форум Стратеджист "Государство и ИТ"

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- Анастасия Карелина
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В кыргызской столице 9 и 10 ноября пройдет Первый Евразийский Форум Стратеджист "Государство и ИТ" (StrategEast State and IT Eurasian Forum). Об этом сообщает Министерство цифрового развития КР.

Традиционно форум проходит раз в год в одной из евразийских столиц и служит площадкой для диалога между правительствами и лидерами ИТ-индустрии. Ранее форум уже принимали Киев (Украина) и Тбилиси (Грузия).

Событие в Бишкеке организует Центр Новой Экономики StrategEast – некоммерческая организация с офисами в США, Украине и Грузии, чья миссия заключается в развитии новой экономики в странах Евразии путем перехода от ресурсно-ориентированной модели к экономике знаний. Деятельность StrategEast сфокусирована на 14 странах Евразии и Балтии: Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине и Эстонии.

Соорганизатором нынешнего Форума выступает Министерство цифрового развития Кыргызской Республики.

Главная тема Форума – Развитие через сотрудничество. Участниками события станут: высокопоставленные представители правительств и государственных агентств США и ЕС, высокопоставленные представителий правительств стран Евразии, управляющие мировыми ИТ-компаниями, венчурными фондами, инвестиционными банками, руководители ИТ-ассоциаций и лидеры ИТ-сектора региона.

Форум даст возможность обсудить шаги, необходимые для развития инновационной экономики в регионе, выработать практические решения в области развития индустрии и существующих проблем в области законодательства, налогообложения и интеллектуальной собственности. А также привлечь международные компании и венчурные фонды к потенциалу индустрии региона.


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URL: https://www.vb.kg/408953
Теги:
бизнес, Грузия, Украина, форум, информационные технологии
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