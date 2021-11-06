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Комендантскую бригаду "Барс" пополнили новые бойцы

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 6 ноября, в войсковой части 10126 Национальной гвардии ВС КР на верность народу Кыргызстана присягнули молодые бойцы – новое пополнение комендантской бригады "Барс" Национальной гвардии осеннего призыва. Об этом сообщила пресс-служба НГ ВС КР.

Ребят поздравили командующий Нацгвардии полковник Талантбек Эргешов, первый командующий НГ генерал-полковник Абдыгул Чотбаев, ветеран вооруженных сил республики генерал-майор Асанбек Тунгучбаевич, представитель Республиканского комитета солдатских матерей по Чуйской области Жылдыз Жанболотова, а также родители и близкие. Все желали молодому пополнению успехов в благородном деле служения Отечеству.

Гости события увидели показательные выступления по строевой подготовке с оружием, выполненные молодым пополнением роты почетного караула.

Завершилось торжество праздничным концертом, подготовленным военным оркестром Национальной гвардии ВС КР.


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URL: https://www.vb.kg/408954
Теги:
Нацгвардия, присяга, Кыргызстан
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