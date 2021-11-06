Шаршенбек Абдыкеримов пропагандирует социальное неравенство?

Представитель партии "Кыргызстан" и кандидат в депутаты Шаршенбек Абдыкеримов нарушил статью 28 закона КР "О выборах Президента КР и депутатов КР". Об этом редакции VB.KG сообщил читатель.

По его словам, данная статья запрещает пропаганду социального неравенства.

"Беззастенчивое хвастовство кандидата призывает к дискриминации людей по социальному признаку. Здесь имеет место нарушение закона и этических норм", - сказал он.

Отметим, ранее в своем агитационном материале Шаршенбек Абдыкеримов рассказал, что попросил певца приехать из Нарына на Иссык-Куль за два часа, чтобы он исполнил ему три песни про родину. За это он заплатил ему 2,5 миллиона сомов.