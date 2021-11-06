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На участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт планируется спуск камней

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- Анастасия Карелина
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На участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт будет производиться спуск опасных камней. ГП "НК "Кыргыз темир жолу" просит водителей быть предельно внимательными!

Спуск камней в целях предотвращения осыпей и камнепадов намечен на период с 10 по 12 ноября, а также с 15 по 19 ноября без учета погодных условий.

Работы будут производиться на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт на 132 километре Боомского ущелья (3902 километр железной дороги).

Работы пройдут в светлое время суток после частичного перекрытия опасного участка автодороги сотрудниками ГУ ОБДД МВД КР с 9 до 15 часов.

Во время очистки дороги транспорт направят по одной полосе. При накоплении более 30-40 его единиц, работы по спуску камней прекращаются, и проводится пропуск автотранспорта.


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URL: https://www.vb.kg/408957
Теги:
дороги, перекрытие дорог, спуск камней, Кыргыз темир жолу
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