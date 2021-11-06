Айбек МАТКЕРИМОВ: Честный и образованный кандидат может решить все проблемы

"Пандемия обнажила реальные проблемы сферы здравоохранения. Из-за плачевного состояния нашей медицины коронавирусная инфекция унесла множество жизней", - заявил лидер партии "Ата-Журт Кыргызстан" Айбек Маткеримов во время встречи с жителями Сузака.

"Программа нашей партии состоит из семи направлений. Основные - политическая, социальная и экономическая стабильность. Стабильность, как вы знаете, - это путь к развитию. Нужно время для реализации некоторых целей", - сказал лидер партии.

На встрече от избирателей поступили вопросы по разным направлениям. В частности, жители Сузака спросили, как партия намерена улучшить доступ населения к услугам медицины.

"Как вы намерены повысить уровень здравоохранения? Цены на лекарства очень высокие. Было бы хорошо, если бы в каждом из регионов открыли несколько государственных аптек", - предложил один из местных жителей.

Отвечая на этот вопрос, Айбек Маткеримов отметил, что многие проблемы в стране и в обществе зависят от выбора народа.

"Я 16 лет проработал в сфере медицины, хорошо знаком со всеми существующими в этой области проблемами. Пандемия продемонстрировала реальное положение нашей медицины. Как мы дошли до такого состояния! Отсутствие среди депутатов представителей медицинской сферы, людей способных громко заявить о проблемах в здравоохранении породило эту ситуацию. Кто-то в парламенте должен доносить глас народа до властей страны! Поэтому вам стоит выбрать партию с образованными, опытными, чистыми и честными кандидатами", - резюмировал Айбек Маткеримов.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 06 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)