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КР и Австрия подписали Программу сотрудничества на 2022-2023 годы

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- Анастасия Карелина
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Подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Федеральным министерством по европейским и международным делам Австрии на 2022-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Состоялся визит Федерального министра по европейским и международным делам Австрии Михаэля Линхарта в Кыргызскую Республику. Чиновник прибыл в Кыргызстан по приглашению министра иностранных дел, внешней торговли и инвестиций КР Руслана Казакбаева. Чиновник принял участия в Первом Экономическом Форуме ЕС-ЦА.

В рамках визита Михаэль Линхарт встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и министром иностранных Русланом Казакбаевым.

В ходе встречи Казакбаев и Линхарт обсудили проведение совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между КР и Австрией в следующем году. Кыргызская сторона предложила Австрии разработать совместно Дорожную карту по всем направлениям сотрудничества, организацию взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, проведение научно-практических конференций, Дней культуры Кыргызстана в Австрии и Австрии в Кыргызской Республике.

Руслан Казакбаев отметил, что наша республика заинтересована в дальнейшем расширении и укреплении торгово-экономического сотрудничества с Австрией. В частности, стороны договорились продолжить работу в рамках Межправительственной кыргызско-австрийской комиссии по экономическому сотрудничеству. Министр иностранных дел, внешней торговли и инвестиций предложил провести очередное Восьмое заседание Комиссии в 2022 году в Кыргызстане.

Казакбаев обозначил заинтересованность нашей стороны в привлечении опыта Австрии, передовых технологий, ноу-хау в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии, транспорта, машиностроения, цифровизации, туризма. Австрийской стороне было предложено рассмотреть возможность создания совместных предприятий на территории Кыргызстана.

В ходе встречи обсуждались также вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Министры иностранных дел двух государств говорили о сотрудничества в сфере высшего и среднего образования.

По итогам переговоров Руслана Казакбаева и Михаэля Линхарта была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Федеральным министерством по европейским и международным делам Австрии на 2022-2023 годы.


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URL: https://www.vb.kg/408971
Теги:
Австрия, МИД, Руслан Казакбаев, сотрудничество, Кыргызстан
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