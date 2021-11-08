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В России усилят контроль в миграционной сфере

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- Евгений Денисенко
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В России начинается проработка вопроса об обязательной геномной регистрации иностранных граждан, получающих здесь разрешение на работу. Как сообщают российские СМИ, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект соответствующих изменений в федеральные законы о государственной геномной регистрации и о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.

"Предложения Следственного комитета обусловлены увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов, порождающих социальную напряженность и обострение криминогенной ситуации в России", - прокомментировала данную инициативу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Как ранее сообщалось, - отметила он, - за шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, а уже за первое полугодие 2021 года – почти 19 тысяч. При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность".

В своем недавнем интервью "Интерфаксу" Александр Бастрыкин предложил в новом нормативном акте "прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля". И - установить порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками, что сделает миграционный контроль более эффективным.

"Такие меры, - по словам Бастрыкина, - серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам - более успешно раскрывать совершенные ими преступления".


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URL: https://www.vb.kg/408972
Теги:
миграция, Россия, трудовая миграция
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