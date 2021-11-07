Мэр Бишкека выразил признательность журналистам за помощь в работе

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поздравил представителей СМИ c профессиональным праздником, поблагодарил за помощь и пожелал высоких рейтингов, вдохновения и энергии.

Ниже мы приводим весь текст поздравления столичного градоначальника:

"Дорогие журналисты и сотрудники средств массовой информации,

от лица всей команды мэрии столицы Кыргызстана и от себя лично поздравляю вас с Днем информации и печати!

Работники средств массовой информации своим неустанным творческим трудом содействуют развитию нашей страны и ее столицы Бишкека во всех сферах социально-экономической и общественно-политической деятельности. В настоящее время вы, освещая наиболее актуальные и важные события и нерешенные проблемы, формируете информационную повестку, тем самым содействуя разработке нужных решений и практических шагов в направлении укрепления Кыргызской Республики.

Ваша работа также привносит значимый вклад и помощь в нашу деятельность по благоустройству любимой всеми кыргызстанцами столицы и обеспечению все более комфортных условий жизни для бишкекчан. В связи с этим в этот праздничный день хочу выразить признательность всем СМИ за помощь мэрии.

Ваши информационные материалы помогают нам выявлять проблемы в столице и стараться оперативно на них реагировать. Со дня вступления в должность я уделяю серьезное внимание работе мэрии, всех ее структур и коммунальных служб по публикациям в СМИ. По имеющимся у меня данным, за это время на страницах новостных интернет-изданий было опубликовано более 700 обращений бишкекчан с просьбами решить те или иные городские проблемы, из которых мэрией было исполнено более чем 500 сообщений, остальные находятся в процессе решения.

В то же время вы доводите информацию о нашей работе до горожан и гостей столицы, указываете на имеющиеся недоработки со стороны мэрии, предлагаете нам интересные идеи. Объективность, глубина и высокие профессиональные стандарты подготовки информационных материалов редакциями и журналистами СМИ, уверен, будут всегда помощью для ежедневной деятельности столичной мэрии.

Желаю крепкого здоровья, больших успехов и высоких рейтингов, чтобы не угасала ваша творческая мысль, а вдохновение и энергия никогда не покидали вас!

С уважением, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев".