Сразу две аварии с участием маршруток случились сегодня в Бишкеке

Сегодня, 7 ноября, в кыргызской столице произошли сразу две аварии с участием маршрутных такси. В одном из ДТП есть погибший и пострадавшие.

Первая авария случилась около 12 часов дня на пересечении объездной дороги и Алма-Атинской. Маршрутка № 128 столкнулась с легковушкой, влетела в столб и перевернулась. После происшествия 18 человек были доставлены в больницу. Одиннадцати из них оказали помощь и отпустили домой. Остальные находятся под наблюдением медиков. Ранее сообщалось о том, что в этом страшном ДТП погибли два человека. Позже появилась информация о том, что погиб один - это водитель маршрутки.

Позднее, около 14 часов 30 минут в районе пересечения бульвара Молодой Гвардии и улицы Щербакова произошла еще одна авария. Маршрутное такси № 218, следовавшее с рынка "Дордой", столкнулось с автомобилем Honda Stepwgn. В маршрутке было много людей, но, к счастью, никто не пострадал.