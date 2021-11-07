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Глава МИДа Руслан Казакбаев хочет видеть больше хороших и добрых новостей

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- Анастасия Карелина
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Министр иностранных дел Руслан Казакбаев поздравил представителей СМИ с Днем информации и печати Кыргызской Республики.

Мы приводим весь текст поздравления:

"Уважаемые журналисты,

уважаемые представители СМИ,

примите от коллектива Министерства иностранных дел Кыргызской Республики и меня лично самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего профессионального праздника - Дня информации и печати!

Хочу выразить Вам свою признательность и сказать, что благодаря Вашей неустанной работе, мы можем ежеминутно получать самые свежие новости из разных уголков планеты. И каждый человек, желающий знать о происходящих событиях в стране и в мире, должен в первую очередь благодарить Вас.

Спасибо Вам за знания и за то, что нам удается шагать в ногу со временем в этом неугомонном потоке событий.

Желаю Вам постоянного вдохновения, массу интересных идей, чтобы Ваши глаза всегда горели любопытством и интересом к новым познаниям.

Пусть с Вашей легкой руки освещаются знаменательные для народа Кыргызстана события и во всех СМИ будет побольше хороших, добрых новостей.

Отдельно хотелось бы выразить большую благодарность за плодотворное сотрудничество в освещении внешнеполитической деятельности нашей страны.

Выражая уверенность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, карьерного роста и безупречной работы. С Днем информации и печати!".


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URL: https://www.vb.kg/408989
Теги:
МИД, Руслан Казакбаев, поздравление
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