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Коммунисты вместе с социалистами провели митинг у памятника Ленину

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- Александр Тузов
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В честь отмечаемой левыми силами всего мира 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября в Бишкеке у памятника Ленину на площади Усубалиева (бывшая Старая площадь) приверженцы коммунистической идеи провели традиционный ежегодный митинг.

Как сообщил VB.KG cекретарь Центрального комитета Партии коммунистов Кыргызстана, профессор Университета "Адам" (Бишкекская финансово-экономическая академия) Шералы Эгембердиев, провели митинг две компартии и движение "Кыргызский социализм".

"Несмотря на наличие различий в оценке сегодняшней ситуации в стране, в положительной оценке Октября для создания нового общества на социалистических началах, были единодушны", - подчеркивает профессор Эгембердиев.

Надо напомнить, что умеренную Партию коммунистов Кыргызстана возглавляет экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев. А более радикальной, но менее многочисленной Коммунистической партией Кыргызстана руководит профессор Клара Ажыбекова. Одновременно профессор Клара Ажыбекова возглавляет и Координационный совет народного движения "За Союз и братство народов".


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URL: https://www.vb.kg/408993
Теги:
Исхак Масалиев, митинг, партии, революция
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