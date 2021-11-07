Коммунисты вместе с социалистами провели митинг у памятника Ленину

В честь отмечаемой левыми силами всего мира 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября в Бишкеке у памятника Ленину на площади Усубалиева (бывшая Старая площадь) приверженцы коммунистической идеи провели традиционный ежегодный митинг.

Как сообщил VB.KG cекретарь Центрального комитета Партии коммунистов Кыргызстана, профессор Университета "Адам" (Бишкекская финансово-экономическая академия) Шералы Эгембердиев, провели митинг две компартии и движение "Кыргызский социализм".

"Несмотря на наличие различий в оценке сегодняшней ситуации в стране, в положительной оценке Октября для создания нового общества на социалистических началах, были единодушны", - подчеркивает профессор Эгембердиев.

Надо напомнить, что умеренную Партию коммунистов Кыргызстана возглавляет экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев. А более радикальной, но менее многочисленной Коммунистической партией Кыргызстана руководит профессор Клара Ажыбекова. Одновременно профессор Клара Ажыбекова возглавляет и Координационный совет народного движения "За Союз и братство народов".