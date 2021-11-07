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Глава Минсоцтруда навестил жителей Нижне-Серафимовского Дома-интерната

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- Анастасия Карелина
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев сегодня навестил жителей Нижне-Серафимовского социального стационарного учреждения. Чиновник поздравил их с Днями истории и памяти предков и вручил подарки. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцтруда.

Мероприятие началось с чтения Корана. Затем Кудайберген Базарбаев обратился к жителям Дома-интерната.

"Сегодня для нас всех особенный день. Отдавая дань уважения старшему поколению, мы не должны забывать печальные страницы истории. Мы всегда должны помнить вашу заслугу, те позитивные изменения, произошедшие в жизни народа Кыргызстана. Вашими руками были построены дороги, мосты, промышленность, сельское хозяйство. Государство будет прилагать все усилия для улучшения качества вашей жизни", - сказал министр.

Глава Минсоцтруда пожелал всем здоровья, мирного неба над головой и долгих лет жизни.

Для подопечных социального учреждения был организован праздничный концерт, каждому вручили подарки.

Справка "ВБ"

На сегодняшний день в данном учреждении проживают 315 пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/408995
Теги:
пожилые люди, Министерство труда и соцразвития, Кудайберген Базарбаев
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