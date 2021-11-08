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В Италии вынесли приговоры в процессе века против мафии

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В Италии в рамках крупнейшего за последние 30 лет процесса против мафиозных группировок был вынесен приговор 70 членам преступной организации из Калабрии "Ндрангета", сообщает Deutsche Welle.

Процесс проходил в городе Ламеция-Терме в построенном специально для этих целей комплексе.

Сообщается, что подсудимые приняли решение провести ускоренный судебный процесс за закрытыми дверями. За это итальянские власти согласились в случае приговора к тюремному сроку сократить его продолжительность на треть.

6 ноября на скамье подсудимых находился 91 обвиняемый. В итоге 21 из них признали невиновным, остальных же приговорили к лишению свободы на срок до 20 лет. Всего в рамках этого грандиозного процесса были выдвинуты обвинения против 355 человек - предполагаемых членов мафиозной группировки "Ндрангета", а также ее пособников, в том числе политиков и сотрудниках полиции. Речь идет о таких преступлениях, как убийства, покушения на убийства, торговля наркотиками, отмывание денег и злоупотребление служебным положением.

Большинство из тех, против кого были выдвинуты обвинения, были задержаны в ходе скоординированной операции полиции Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии в 2019 году. Один из приговоренных - глава мафиозного клана Манкузо - Луиджи Манкузо по прозвищу Дядя. К моменту вынесения приговора он уже провел в заключении 20 лет.

Как пишет агентство AFP, прокуратура Италии надеется, что судебный процесс против "Ндрангеты", являющейся одной из самых влиятельных современных мафиозных группировок в стране, станет показательным. "Ндрангета" занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты. В 2016 году ее членов уже обвиняли в махинациях в строительном бизнесе и при операциях с недвижимостью на севере Италии после двух разрушительных землетрясений в 2012 году.


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URL: https://www.vb.kg/408997
Теги:
Италия, мировая пресса
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