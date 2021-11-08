Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 97.67 - 98.80

В казахстанском Актау взрыв полностью уничтожил здание кафе

85  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана) в воскресенье вечером произошел взрыв в кафе "Аянат", сообщает "Интерфакс".

Взрыв, произошедший на территории двухэтажного комплекса "Шеркала" в Актау (административный центр Мангистауской области), вероятно, произошел из-за утечки газа, сообщил заместитель начальника областного департамента по ЧС Бекболат Абдикадыров.

"Предварительная причина взрыва - утечка газовоздушной смеси. С места взрыва извлечены два газовых баллона. По словам хозяина комплекса "Шеркала", под завалом находятся еще два газовых баллона по 50 литров каждый", - сказал он журналистам.

Абдикадыров добавил, что более подробную информацию можно будет ожидать после локализации и ликвидации последствий взрыва.

По его словам, в ходе проведенной спасателями и кинологической службой разведки установлено, что пострадавших нет.

В свою очередь пресс-служба областного департамента по ЧС сообщила, что в комплексе "Шеркала" расположены несколько объектов, в том числе магазины спецодежды, автозапчастей, ресторан, сауна, СТО, склады. Взрыв произошел в кафе, расположенном на первом этаже комплекса. В пресс-службе отметили, что, со слов собственника, на момент взрыва рабочий персонал отсутствовал в помещении.

По ее информации, в результате взрыва произошло частичное разрушение строения комплекса. Площадь обрушения - 200 квадратных метров.

На момент взрыва возле здания находилось 10 транспортных средств. "Все автомашины пострадали в результате взрывной волны", - информировали в пресс-службе.

"Решением акима города Актау для сбора мусора организован мусорный полигон в 30 км от поселка Баянды Мунайлинского района, силами ГКП "Коктем" вывозятся обломки конструкций здания", - отметили в ДЧС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409000
Теги:
взрыв, Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  