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1,5 тысячи мужчин обследовали урологи во время "Недели мужского здоровья"

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- Нина Ничипорова
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"17 лет подряд мы ежегодно проводим "Неделю мужского здоровья". А с будущего года решили проводить еще такую же акцию с целью профилактики здоровья и для женщин. У них проблем со здоровьем не меньше, в частности с урогинекологическими заболеваниями",- сказал в интервью VB.KG директор Центра урологии Национального госпиталя, член-корр. НАН Акылбек Усупбаев.

- Что показала последняя и где вы проводили ее на этот раз?

- Пятнадцать наших врачей на днях вернулись из Таласской области, где мы провели такую неделю. В каждом из 15 районов области наш специалист консультировал обратившихся к нему мужчин по разным вопросам, связанным с урологическими заболеваниями. Всего проконсультировали более полутора тысяч сельчан. Бесплатно проводили УЗИ, разные анализы. Ведь зачастую именно уход от проблем и боязнь обсуждать их становится главной причиной многих осложнений. Особенно это касается наших мужчин, убедить их пойти к врачу, а тем более лечиться, достаточно сложно.

Едва ли не треть мужчин, судя по разговору с ними, уверены, что, например, эректильная дисфункция и проблемы с мочеиспусканием – это естественный процесс старения и обращаться к врачу попросту не имеет смысла. Между тем, это не так. Современная медицина предлагает эффективные способы лечения, а отказ от профессиональной помощи со временем еще сильнее ухудшает состояние мужского здоровья, ведь нарушения эрекции и мочеиспускания, а также аденома предстательной железы не проходят сами по себе. Более того, они могут быть признаками более серьезных заболеваний: таких, как диабет и атеросклероз. Возможно, их симптомы пока не проявились, но это вопрос времени. Немало проблем и у молодых мужчин. Но, как мы убедились по количеству обращающихся к нам, с каждым годом благодаря вот такой "Неделе мужского здоровья" психология мужчин по отношению к своему здоровью все-таки меняется.

За 17 лет специалисты нашего центра обследовали и проконсультировали более 20 тысяч человек. Благодаря таким квалифицированным и доброжелательным приемам многие мужчины вовремя начали лечение и не запустили болезнь, кого-то опять-таки вовремя успели прооперировать. В общем, польза, как говорится, налицо. Причем, не могу не отметить, что проводится такая акция исключительно по нашей инициативе, даже ездим по областям за свой счет.

- Акылбек Чолпонкулович, что вы вкладываете в понятие "женское здоровье"?

– Это комплексное понятие, которое предусматривает, с одной стороны, соматическое здоровье, связанное с отсутствием заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринных заболеваний и многих других. В урологической практике здоровье – это, в первую очередь, отсутствие заболеваний мочеполовой системы. В наш центр стало больше обращаться женщин, которым требуется уже срочная госпитализация и операции. Кстати, урологическими патологиями чаще страдают женщины. Среди наших пациентов их большинство. Самая частая урологическая проблема у женщин – стрессовое недержание мочи. В этом состоянии урина выделяется при кашле, смехе, чихании, физической нагрузке. Даже сегодня в век современного развития урологии недержание мочи при напряжении у женщин остается значительной социальной проблемой, которая крайне негативно влияет на качество их жизни. Безусловно, недержание мочи не является угрожающим для жизни заболеванием, но часто может приводить пациенток к депрессиям и к затворническому образу жизни.

Среднестатистически, симптомы недержания мочи, опущение половых органов, матки испытывают не менее 40 процентов кыргызстанок. Причины разные, в том числе стресс, который имеет отношение ко многим изменениям состояния женского организма.

XXI век вообще называют веком депрессий.

- Подходы к лечению урологических заболеваний поменялись?

- В нашем центре практически все операции проводятся с применением современного оборудования, по технологиям, которые используются в мире. Например, еще лет пятнадцать назад я внедрил так называемую слинговую операцию при недержании мочи у пациенток с использованием специальной пластиковой ленты. Она считается золотым стандартом при таких вмешательствах. Но главное – не запустить болезнь. Вот поэтому мы и решили проводить еще и "Неделю женского здоровья".


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URL: https://www.vb.kg/409001
Теги:
операция, медицина, врачи
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