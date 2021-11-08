Областным телеканалам передали оборудование для освещения выборов

Состоялась Церемония передачи оборудования и подписание Меморандума между областными телеканалами КР и Центральной избирательной комиссии. 7 студийных видеокамер были приобретены в рамках Программы ПРООН по поддержке выборов в Кыргызстане для предоставления бесплатного эфирного времени и участия всех кандидатов от одномандатных округов баллотирующихся в Жогорку Кенеш КР. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН.

Передача оборудования и подписание Меморандума состоялось накануне Дня информации и печати при участии руководителей областных телеканалов, председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой, заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Чынгыза Эсенгулова, технического советника Программы ПРООН по поддержке выборов в КР Рисы Арай, руководителя программы Национальные демократические институты Айбека Орозбая, а также представителей СМИ Кыргызстана.