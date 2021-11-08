Тайконавты миссии "Шэньчжоу-13" вернулись в модуль "Тяньхэ"

Тайконавты миссии "Шэньчжоу-13" Чжай Чжиган и Ван Япин вернулись в модуль "Тяньхэ" китайской национальной космической станции "Тяньгун" после шестичасового выхода в открытый космос. Они выполнили все поставленные перед ними задачи. Об этом сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

К слову, Ван Япин стала первой в истории китайской космонавтики женщиной-тайконавтом, совершившей выход в открытый космос.

В ходе работ вне космической станции тайконавты установили и настроили подвесное устройство для связи роботизированного манипулятора модуля "Тяньхэ" с роботизированным манипулятором лабораторного модуля "Вэньтянь", который прибудет на станцию в будущем.

Также среди задач, выполненных тайконавтами, были установка каскадного адаптера для "меньшего" манипулятора "Вэньтяня", испытание работы концевого захвата стрелы манипулятора и выполнение механического захвата, подготовка условий для испытания совместной работы двух роботизированных манипуляторов, которое будет проведено после того, как "Вэньтянь" будет присоединен к космической станции в 2022 году.

Ранее представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан заявил, что связь между двумя роботизированными манипуляторами позволит выполнять более сложные и требующие особой точности задачи.

"Тайконавты должны установить адаптер для будущего соединения малого и большего роботизированных манипуляторов. Сейчас они используют манипулятор весом 700 кг и длиной 10 метров, установленный на модуле "Тяньхэ", который мы называем "большим", - заявил Югуан в эфире Китайской глобальной телевизионной сети.

Модуль "Тяньхэ" был выведен на орбиту в апреле. С июня по сентябрь на станции уже работали трое тайконавтов. В ходе трехмесячного пребывания они провели различные эксперименты, установили и наладили работу бортового оборудования и дважды выходили в открытый космос для монтажных работ.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.