Спорт объединяет! "Алтынкен" и ЦК ГМПК провели праздничный турнир

"Спорт объединяет!" Под таким лозунгом 7 ноября на базе Академии физкультуры состоялся спортивный турнир, посвящённый Дням истории и памяти предков, а также укреплению кыргызско-китайской дружбы. Об этом сообщили в ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана.

Как отмечается, горно-металлургический профсоюз Кыргызстана и ОсОО "Алтынкен" приняли решение провести данный турнир в целях: дальнейшего развития и совершенствования оздоровительной, физкультурно массовой работы в трудовых коллективах, привлечения работников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, оздоровления трудящихся; и формирования здорового образа жизни.

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- Состоялись соревнования по баскетболу, мини-футболу, настольному теннису и перетягиванию каната. Сами руководители активно и успешно выступили на турнире и победили в своих видах спорта. Генеральный директор ОсОО Чжан Хуа Хуэй - в баскетболе, его первый заместитель Нурдин Канымбетов в перетягивании каната, а председатель ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев в настольном теннисе, - рассказали в ЦК ГМПК.

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Как уточняется, в результате захватывающих состязаний победителями по баскетболу и перетягиванию каната стали спортсмены – работники кыргызско-китайского золотодобывающего предприятия.

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- По настольному теннису и мини-футболу сильнее оказались работники Центрального комитета ГМПК. Как говорится, победила дружба! Победители получили дипломы и денежные призы. Спортивные мероприятия объединяют коллективы, сближают руководство предприятия с трудовым коллективом, укрепляют социальное партнерство, и все это сказывается на результатах работы, - подчеркнули в ЦК ГМПК.

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Также, напомним, что в этом году отмечается 30-летие дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой.

- Мы желаем нашим народам и странам процветания, мира и дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества,- добавили в ЦК ГМПК.