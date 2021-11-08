УЦА и Университет Северной Британской Колумбии подписали меморандум

Сотрудничество Университета Центральной Азии (УЦА) и Университета Северной Британской Колумбии (UNBC) расширяет возможности образования и исследований в Центральной Азии.

Университет Центральной Азии и Университет Северной Британской Колумбии подписали меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать дальнейшему развитию общества, поощрять обмен научными публикациями, разработку совместных образовательных и исследовательских программ, а также обсуждение академических и административных достижений посредством симпозиумов, семинаров и конференций.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный обеими сторонами, направлен на расширение возможностей в области образования, исследований и развития для преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников. Поскольку оба университета работают, чтобы выпускать образованных, квалифицированных и творческих людей, это совместное партнерство будет и дальше способствовать продвижению лидерства и инноваций для развития горных сообществ.

"Это соглашение с Университетом Центральной Азии будет способствовать сотрудничеству в области преподавания и исследований и предоставит больше возможностей для обмена студентами", – сказал доктор Джефф Пейн, временный президент UNBC. "Нам повезло, что аспиранты из УЦА уже присоединились к нам в UNBC и извлекают пользу из знаний, которыми они поделились, продолжая учебу здесь. Мы надеемся на развитие этого партнерства как с УЦА, так и с Сетью Ага Хана по развитию".

Расширяя свою поддержку УЦА, UNBC обязался взимать местную плату за обучение с выпускников УЦА и других агентств Сети Ага Хана по развитию, головной организации УЦА.

"Меморандум о взаимопонимании с UNBC откроет двери возможностей для молодых и блестящих умов из региона Центральной Азии. Нет сомнений в том, что этот регион является сокровищницей знаний и исследовательских возможностей, и УЦА играет ключевую роль в наведении мостов между Центральной Азией и миром", – сказал профессор Сохаил Накви, ректор Университета Центральной Азии.