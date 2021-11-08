Кыргызстан посетит многоотраслевая деловая миссия российских компаний

Ожидается, что в республику приедут порядка 70 ведущих российских компаний. В рамках визита состоится встреча деловых кругов России и Кыргызстана, организаторами которой выступают Российский экспортный центр и Российско-Кыргызский фонд развития.

Мероприятие послужит площадкой для установления взаимосвязей между российскими и кыргызскими компаниями, работающими в области энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, развития ресурсосберегающих отраслях, цифровых технологий в сфере безопасности и так далее.

Цель встречи - продвижение продукции российских производителей в Кыргызстане, привлечение инвестиций в Кыргызстан, а также укрепление и расширение сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран.