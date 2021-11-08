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Неделя русской песни завершилась в Кыргызстане

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- Айжан Мамбеталиева
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В трех городах Кыргызстана: Кара-Балте, Джалал-Абаде и Бишкеке проходила неделя русской песни "С Россией в сердце", организованная представительством Россотрудничества в КР. Творческий марафон объединил исполнителей русской песни из России и Кыргызстана.

Открывая фестиваль русской песни в Джалал-Абаде, руководитель представительства Россотрудничества в КР Виктор Нефедов поздравил соотечественников с Днем народного единства и отметил важность этого дня, который знаменует солидарность людей разных национальностей и провозглашает мощь и силу великих традиций России. Руководитель Ассамблеи народа Кыргызстана по Джалал-Абадской области Каныбек Тилекеев отметил, что сотрудничество между двумя странами имеет большой потенциал развития не только на общегосударственном, но и на региональном уровне, а фестиваль русской песни дает возможность кыргызстанцам прикоснуться к богатейшим традициям русской культуры.

Он также выразили благодарность представительству Россотрудничества в КР за организацию мероприятия.

На сценах Дворца культуры имени Ленина, областного театра имени Барпы и Национального центра детей и юношества "Сейтек" выступили заслуженный артист России, композитор, баянист, телеведущий Валерий Семин, ансамбль русской песни "Сувенир", коллективы "Славяночка" и "Сударушка", народный образцовый хореографический ансамбль "Шаттык" и др. Вел мероприятия куратор культурных проектов Русского дома в Бишкеке Игорь Воронцов. Публика тепло встречала артистов, сопровождая каждый номер бурными овациями.


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URL: https://www.vb.kg/409014
Теги:
концерт, Россия, Россотрудничество, культура, Кыргызстан
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