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В Бишкеке прошла выставка, посвященная Карабаху

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- ВБ
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В Бишкеке в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева прошла выставка, организованная объединением прогрессивных азербайджанцев Центральной Азии.

На открытии выставки присутствовали новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, азербайджанцы, проживающие в Бишкеке, а также неравнодушные кыргызстанцы.

В зале музея была представлена экспозиция, одна часть которой, отражала весь ужас войны – слезы детей и женщин, горькие потери, разрушенные населенные пункты, другая - радость, связанную с окончанием кровопролитных боевых действий.

Напомним, что 27 сентября прошлого года в зоне карабахского конфликта возобновились военные столкновения. Военные действия длились 44 дня. И на сегодняшний день, Азербайджан эти события считает второй Карабахской (Отечественной) войной. А 8 ноября республика отмечает День Победы.

По словам председателя объединения прогрессивных азербайджанцев Центральной Азии Хансывара Бахшалиева, 8 ноября навсегда вписано в новую историю Азербайджана. В этот день азербайджанская армия освободила вернула обладающий большим историческим и стратегическим значением город Шуша.

После этого c приветственным словом к соотечественникам обратился посол Латиф Гандилов. В своей речи он отметил, что война сплотила азербайджанцев всего мира.

Затем дети прочитали гостям стихотворения об Азербайджане.

Сегодня, 8 ноября, Министерство иностранных дел Азербайджана, опубликовало заявление по поводу отмечаемой в республике даты.

"В результате начавшейся 27 сентября 2020 года в ответ на провокацию и очередную военную агрессию Армении и продолжавшейся 44 дня Отечественной войны, Азербайджан освободил свои земли от оккупации, в соответствии с требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также многочисленных постановлений и резолюций других международных организаций была обеспечена территориальная целостность Азербайджана в рамках международных границ, восстановлено право около миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев на проживание в своих родных домах.

В результате военных действий, продолжавшихся 44 дня, героическая азербайджанская армия под руководством верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева освободила от оккупации города Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы, более 300 населенных пунктов, в том числе город Шуша, который занимает особое место в истории и культуре азербайджанского народа. 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении, военные действия были прекращены, и Армения, признав свое поражение, вывела свои вооруженные силы из Кяльбаджарского, Агдамского и Лачинского районов. Таким образом, конфликт был разрешен военно-политическим путем.

Перед Азербайджаном в послевоенный период стоит такая важная задача, как восстановление освобожденных территорий, очистка этих территорий от мин. В основе этих работ лежит обеспечение безопасного и достойного возвращения в свои дома азербайджанских вынужденных переселенцев, чьи фундаментальные права были нарушены в течение десятилетий. В этом процессе, требующем времени, финансов и серьезных усилий, Азербайджан не одинок, дружественные и партнерские страны вместе с нами участвуют в возрождении освобожденных территорий. В предстоящие годы мы станем свидетелями возвращения первых вынужденных переселенцев в свои дома.

Азербайджаном предприняты соответствующие шаги для расследования незаконной деятельности, нарушений международного права, военных преступлений, совершенных Арменией в период почти 30-летней оккупации, в том числе преступлений урбицида, культурцида, экоцида, для того, чтобы ответственные за эти преступления предстали перед международным правосудием, и эти шаги будут продолжены на следующем этапе. Это важно для наказания виновных, обеспечения справедливости и предотвращения повторения подобных случаев в будущем.

Основой стратегии видения будущего Азербайджана является обеспечение устойчивого мира, развития и прогресса. Устранив фактор оккупации своих территорий, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности принципов суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ. На нынешнем этапе для обеспечения будущего мира и безопасности в регионе важно полное выполнение трехсторонних заявлений, и Азербайджан ожидает, что шаги, предпринятые в этом направлении, будут встречными и со стороны Армении", - говорится в сообщении МИДа Азербайджана.


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URL: https://www.vb.kg/409021
Теги:
выставка, Бишкек
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