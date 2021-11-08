Въезд в США с 8 ноября разрешен только привитым иностранцам

Власти Соединенных Штатов с понедельника, 8 ноября, начинали требовать от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном прохождении вакцинации от коронавируса. Согласно новым правилам, приниматься будут только справки о прививке препаратами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Сообщает ТАСС.

Таким образом, на данный момент речь идет только о восьми вакцинах. Это препараты американских компаний Moderna, Johnson & Johnson, консорциума Pfizer и BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca, индийские вакцины Covishield и Covaxin, а также препараты китайских компаний Sinovac Biotech и Sinopharm.

Препараты из РФ пока не числятся в данном списке, однако Российский фонд прямых инвестиций подписал все документы, необходимые для оценки ВОЗ вакцины "Спутник V" в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко после встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом 1 октября заявлял, что все препятствия для регистрации "Спутника V" организацией на данный момент устранены.

Как заявлял руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, подтверждение полной вакцинации будет требоваться перед посадкой на самолет в США, при этом "исключения из этих правил будут чрезвычайно ограниченными". В свою очередь, как отмечали в федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, прибывающие в страну иностранцы могут также быть привиты первой и второй дозой разных вакцин, однако все равно обе они должны быть одобрены медицинским регулятором США или ВОЗ. Кроме того, как объявляла американская администрация, сохраняется необходимость предъявлять перед посадкой на самолет отрицательный результат теста на коронавирус, который был сдан не ранее чем за три дня до вылета.

Одновременно с введением новых требований власти США снимают ряд ограничений на въезд, которые существовали до этого. Начиная с 2020 года американская администрация в целях предотвращения распространения коронавируса запрещала въезд в страну большинству иностранцев, которые за последние две недели находились на территории Великобритании, 26 государств Шенгенской зоны, Ирландии, Китая, Индии, ЮАР, Ирана или Бразилии. Впервые такие меры были введены в марте прошлого года еще Дональдом Трампом, который тогда был президентом США. Теперь эти ограничения снимаются: вместо этого единые правила вводятся для всех стран.