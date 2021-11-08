В посольстве КР в РФ рассказали о работе с соотечественниками

В течение октября посольством КР в РФ, как и прежде, проводилась активная работа по защите прав и интересов сограждан, находящихся в России. Об этом сообщили в дипмиссии и проинформировали о том, что было сделано в течение минувшего месяца.

В данный период, как сообщается, сотрудники консульского отдела посольства совершили 25 выездов на места происшествий с участием граждан КР, в правоохранительные и судебные органы России, аэропорты, больницы, по месту работы соотечественников и так далее. Это потребовалось для содействия возвращению кыргызстанцев на родину, урегулирования вопросов получения ими заработной платы, в связи с фактами задержания полицейскими, по другим причинам.

В частности, консул Алмаз Букалаев встретился с руководством Управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Москве. А в результате усилий, предпринятых кыргызскими дипломатами, 24 гражданам КР выплачено российскими работодателями свыше 2.6 миллиона рублей.

Кроме того, при содействии посольства в Кыргызстан были возвращены семь детей, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей на территории РФ. Положительно рассмотрено 21 обращение по вопросу выплаты компенсаций на репатриацию тел умерших граждан Кыргызстана в России. При поддержке МИД Кыргызстана была инициирована кампания по массовой паспортизации граждан КР, находящихся. в РФ, в ходе которой осуществлен прием 2 802 соответствующих заявлений граждан. В целом же за октябрь оформлено 3 485 паспортов.

Также в преддверии выборов в Жогорку Кенеш посольством во взаимодействии с региональными диаспоральными организациями организовывалось шесть выездов консульских сотрудников в Казань и Самару. А в Краснодаре проведено выездное консульское обслуживание соотечественников, проживающих в Краснодарском крае.

Как ранее сообщалось, посольством был запущен чат-бот –"меню самообслуживания", куда за минувший месяц поступило 1 887 обращений. И еще около 2 тысяч - телефону "горячей линии" посольства, 168 - в его интернет-приемную. Во всех случаях были даны необходимые ответы и консультации. И еще порядка 450 сограждан проконсультировали юристы консульского отдела.

Помимо этого, предоставлялся широкий комплекс консульских услуг, в числе которых - выдача свидетельств на возвращение в КР, о присвоении новорожденным фамилии по национальным традициям, о переименовании поселений, постановка на временный и постоянный консульский учет, снятие с него, истребование необходимых документов, легализация документов, установление принадлежности к гражданству КР, нотариальные и другие действия.

Оказание качественной, оперативной и практической помощи гражданам Кыргызстана в защите их прав и интересов в России является, как заявлено, приоритетным направлением деятельности посольства КР в РФ.