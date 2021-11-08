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Президент Садыр Жапаров принял генерального секретаря ССТГ Багдада Амреева

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 8 ноября, президент КР Садыр Жапаров принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдада Амреева.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о ходе подготовки к предстоящему заседанию ССТГ.

Садыр Жапаров подчеркнул ключевую роль тюркского совета в интеграционном процессе стран-участниц и укреплении многостороннего сотрудничества. Он отметил, что Кыргызстан придает важное значение участию в Совете сотрудничества тюркоязычных государств.

Президент Садыр Жапаров выразил мнение, что предстоящий саммит станет хорошей возможностью для обсуждения дальнейшего укрепления и развития Тюркского Совета.

Багдад Амреев детально рассказал о ходе подготовке к очередному заседанию и предполагаемых вопросах к обсуждению.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы размещения в Бишкеке Инвестиционного фонда ССТГ.


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URL: https://www.vb.kg/409025
Теги:
Садыр Жапаров
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