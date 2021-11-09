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В РФ занялись проблемой продления сроков пребывания детей мигрантов

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- Евгений Денисенко
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В МВД РФ приступили к разработке законопроекта, призванного урегулировать вопросы продления срока временного пребывания в стране детей иностранных студентов, обучающих в российских вузах, а также трудовых мигрантов. Сообщение о подготовке такого документа размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Имеется необходимость внесения изменений в ст. 5 федерального закона ("О правовом положении иностранных граждан в РФ") в части продления срока временного пребывания в РФ детям иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, и иностранным гражданам (в том числе несовершеннолетним), на период рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание", - цитирует ТАСС сообщение.

Согласно закону, срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. При этом остается нерешенным вопрос продления срока временного пребывания в РФ детям иностранцев, которым срок пребывания в стране продлен на основании получения патента или в связи с обучением в российской образовательной организации.

Таким образом, как отмечается, на детей трудовых мигрантов и иностранных студентов распространяется общее условие о сроке временного пребывания в Российской Федерации и оснований для его продления, в отличие от их родителей, в настоящее время не имеется.

Также требует решения вопрос документирования иностранных детей, не достигших 14-летнего возраста, родившихся на территории России и не имеющих национального документа, удостоверяющего личность. В связи с этим МВД предложило скорректировать статью 10 закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Предлагаемые изменения, в частности, касаются введения в качестве документа, удостоверяющего личность такого иностранца, свидетельства о рождении, выданного на территории РФ органами записи актов гражданского состояния. Планируется, что документ вступит в силу в декабре 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву до ноября провести оценку правового регулирования, касающегося продления сроков временного пребывания в стране несовершеннолетних иностранных граждан. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщала, что ведомством совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти уже подготовлен новый комплексный проект федерального закона. Он помимо реформирования различных режимов для иностранцев предусматривает возможность продления сроков пребывания, в том числе для детей мигрантов.


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URL: https://www.vb.kg/409027
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