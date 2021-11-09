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Наблюдатели от СНГ промониторят выборы в парламент Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Миссия наблюдателей от СНГ осуществит мониторинг подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета Содружества.

Как отмечается, члены миссии прибыли 8 ноября в республику по приглашению кыргызской стороны. И приступили к мониторингу подготовки и проведения выборов в парламент страны, которые назначены на 28 ноября.

В этот же день состоялась встреча руководителя штаба миссии Евгения Козяка с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Нуржан Шайлдабековой. Были обсуждены вопросы, связанные с проходящей избирательной кампанией. Председатель Центризбиркома подробно проинформировала об изменениях, внесенных в избирательное законодательство, о ходе избирательной кампании, о мерах, предпринимаемых избирательными органами по подготовке выборов.

В свою очередь Евгений Козяк отметил, что деятельность миссии будет строиться в соответствии с избирательным законодательством Кыргызской Республики, независимо и самостоятельно, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов.

По согласованию с Советом постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ при уставных и других органах Содружества возглавит миссию председатель Совета Российского фонда свободных выборов Василий Волков.


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URL: https://www.vb.kg/409028
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