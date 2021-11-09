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В Подмосковье пройдут рейды с целью выявления нелегальных мигрантов

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После нескольких массовых драк в Подмосковье полиция проверит весь жилой сектор. Рейд будет направлен против нелегальных хостелов, в которых могут проживать мигранты. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал телеканал "360" со ссылкой на сообщение главы областного управления МВД Виктора Паукова.

По его словам, в одном из городских округов уже выявили семь хостелов, пять из которых работали незаконно. В ходе осмотра в двух комнатах сотрудники полиции нашли экстремистскую литературу.

Он также отметил, что из указанных хостелов и общежитий, где не ведется ни учет оплаты, ни учет поступающих жильцов, было доставлено более тысячи человек. Как правило, там проживают лица азиатской национальности, а также приезжие из Закавказья.

Пауков объяснил, что проверки начались после сообщений СМИ о том, что в Люберцах, Красногорске и Домодедове участились массовые драки. Участников потасовок задержали. Но подтвержденной информации, что столкновения произошли на почве межэтнических конфликтов, нет ни по одному известному случаю.

Ранее участник массовой драки в Подмосковье рассказал о случившемся. По его словам, в ходе драки не произошло ничего серьезного. Выстрелы, о которых писали некоторые СМИ, были произведены, чтобы разогнать толпу.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/409030
Теги:
миграция, Москва
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