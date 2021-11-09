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Цены на мясо продолжают расти. Смогут ли власти остановить опасную гонку?

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- Вячеслав Аникин
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Мясо каждую неделю растет в цене. Если еще в конце октября килограмм говядины с косточкой на бишкекских базарах стоил 480 сомов, то сейчас уже 490. Аналогичная ситуация и с бараниной. Еше в октябре килограмм этого мяса стоил 450 сомов, а сейчас уже 470.

Реализаторы мясной продукции на Ошском, Аламединском и Орто–Сайском рынках честно говорят покупателям, что их товар будет дорожать до Нового года. А на вопрос горожан о том, что будет в следующем году, признаются: "Точно - не подешевеет".

Продавцов мясной продукции не смущает даже снижение покупательского спроса. "Мы меньше стали закупать баранину и говядину, - сказал корреспонденту "Вечернего Бишкека" труженик прилавка на Ошском рынке Суюунбек Матисаков, - но не сильно печалимся по этому поводу. Все равно имеем прибыль. Нас все устраивает".

Кто бы сомневался! Зато рядовые горожане теперь даже не смотрят в сторону мясных отделов на рынках. Люди ограничиваются покупкой импортной курятины.

Что примечательно, производство мяса в республике растет с каждым годом. Согласно данным официальных источников, в 2019 году в нашей стране было произведено 220 тысяч тонн животноводческой продукции, в прошлом уже 223 тысячи, а за 9 месяцев нынешнего года - 198 тысяч. Казалось бы, если увеличивается производство продукции (не обязательно мяса - любой), то и цены на нее должны быть ниже, но в Кыргызстане все происходит с точностью до наоборот.

Министр сельского хозяйства, мелиорации и развития регионов Аскар Джаныбеков недавно прямо сказал представителям СМИ: "Рост цен на животноводческую продукцию связан с увеличением стоимости кормов и возросшим экспортом".

Действительно, стоимость кормов возросла из–за аномально жаркой погоды. Тюк сена нынче стоит более 300 сомов, а раньше 180–200. Но только ли погода виновата в увеличении цен на корма. Дело в том, что вопросы обеспечения фермеров поливной водой чиновники возложили на самих фермеров. Но мало у кого из сельчан есть средства на ремонт арычной и лотковой сети. Именно поэтому до 70 процентов живительной влаги в этом году терялось.

К сожалению, ни в правительстве, ни в администрации президента не созданы центры, в которых можно было бы в оперативном порядке решать главные проблемы аграрной отрасли, и в частности животноводства. Сегодня многие известные экономисты страны говорят о необходимости создания государственных закупочных организаций, благодаря которым можно было бы сократить огромное число посредников и в итоге снизить цены на то же мясо.

И потом, почему власти не решатся ограничить экспорт животноводческой продукции. По самым скромным подсчетам, из страны ежедневно вывозится до 50 тонн говядины и баранины. Разве сложно установить высокий НДС на экспорт мяса и ввести преференции для желающих реализовывать животноводческую продукцию на своих рынках?

Много говорится, да мало что делается и для увеличения продуктивности домашних животных. Сейчас в стране насчитывается полтора миллиона голов крупного рогатого скота и почти 6 миллионов голов овец. А вот вес этих животных низкий, не дотягивает даже до показателей 70–х годов прошлого века. Безудержный рост поголовья скота в свою очередь обязательно приведет к истощению и деградации пастбищ. Тогда уже нашему животноводству точно ничем не поможешь, а на рынках мясо говядины и баранины станет вообще недоступным.


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URL: https://www.vb.kg/409031
Теги:
Минсельхоз, мясо, Бишкек, Кыргызстан
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