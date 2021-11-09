Ветераны стран СНГ соберутся в Москве на свой съезд

Очередной, уже восьмой съезд Международного союза "Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств" пройдет 10 ноября в Москве. И, как подчеркнули в Координационном совете этой организации, станет вехой на пути дальнейшего развития и упрочения ветеранского сообщества, дружбы и сотрудничества народов стран СНГ.

В Координационном совете напомнили, что этому союзу 17 декабря исполняется 35 лет. Он является правопреемником Всесоюзной организации ветеранов войны и труда, созданной 17 декабря 1986 года. Новое, ныне действующее наименование было принято на съезде в ноябре 2001 года.

"Создание Содружества стало важным событием в жизни народов бывших советских республик, особенно для ветеранов и старшего поколения. В настоящее время в состав организации входит 20 общественных объединений: три ветеранские организации России, две – Казахстана, организации ветеранов Беларуси, Украины, Молдовы, Южной Осетии, Абхазии, Грузии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Литвы, Латвии, Эстонии, Международный союз общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы, Международный союз "Наследники Победы". Содружество объединяет в своих рядах более 40 млн ветеранов (пенсионеров)", - рассказали в Координационном совете.

По его информации, за прошедшие годы удалось сохранить главное – преемственность и духовную связь поколений, единство ветеранского движения: "Ветеранское сообщество является ныне активной силой, существенно влияющей на формирование общественного мнения в странах СНГ и других независимых государствах. Значителен его вклад в усиление общественной поддержки интеграционных процессов на постсоветском пространстве в интересах социально-экономического развития и безопасности стран и народов".

Главными задачами советов и комитетов ветеранов всех уровней названо создание достойных условий жизни старшего поколения, повышение жизненного уровня, улучшение пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания пожилых людей. Ветераны стран СНГ и других независимых государств также проводят большую работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, противодействию фальсификациям ее истории, совместно с местными органами власти ветераны занимаются благоустройством воинских захоронений, мемориальных комплексов и памятников советским воинам, участвуют в патриотическом и интернациональном воспитании молодежи.

О дальнейшем решении этих и других актуальных задач и пойдет речь на предстоящем съезде.