Поправьте здоровье, посетите СПА-салоны. Гороскоп с 8 по 14 ноября

Овен – предстоит тщательно планировать расходы, а также инвестиционные вложения. Давние знакомые попытаются навязать своё видение, что не лучшим образом скажется на состоянии вашего кошелька, создав дефицит средств. Прислушиваясь к интуиции, вы вряд ли повторите ошибки, которые не раз совершали и сможете пополнить казну. Удастся решить вопросы с важными документами. Отношения с руководством и влиятельными людьми улучшатся, что даст надежду на скорое разрешение накопившихся проблем.

Телец – даже решённые вопросы могут стать камнем преткновения в общении с руководством, деловыми партнёрами и некоторыми друзьями. Возможно им захочется повысить свою значимость, перечёркивая достигнутые договорённости, несущественными на их взгляд поправками. Воздержитесь от споров. Победа окажется не на вашей стороне. Поиграв словами и мускулами, ваши собеседники спустя время остынут и перестанут требовать невозможного. Вечеринки, корпоративные мероприятия и поездки сложатся приятно.

Близнецы – найдётся немало критиков вашей работы, которые примутся учить, как делать правильно, оставаясь при этом теоретиками. Оставьте без внимания их мнение, дабы не тратить время впустую. Главная оценка вашей работы – это финансовые поступления, а они начнут увеличиваться. Продолжайте начатые дела, беритесь за дополнительную работу и пополняйте казну. Визит к руководству и различные инстанции окажется более продуктивным, чем вы рассчитывали.

Рак – уровень финансовых поступлений достиг своего предела и, даже если он не устраивает вас в настоящий момент, воздержитесь от рискованных действий. Инвестиционные вложения, кредиты и прочие действия в сфере финансов могут посадить вас на мель. В будущем рост доходов продолжится, а пока больше общайтесь, устраивайте свидания, пополняйте багаж знаний. Появление новых идей станет началом развития, меняющего личную и деловую жизнь.

Лев – скептический настрой домочадцев и некоторых деловых партнёров к вашим идеям может раздражать, но тратить силы на споры сейчас не имеет смысла. Любые ваши доводы могут ударяться о стену непонимания, а в некоторых случаях и безразличия. Поправьте здоровье, посетите СПА-салоны и парикмахерские. Преобразования улучшат настроение, и со свежими силами принимайтесь за работу, поиски новых источников доходов. Вы сумеете пополнить казну.

Дева – взваливая на себя ношу обязательств, подумайте, а нужен ли вам такой груз. Выполняя работу за себя и других, вместо благодарности вы можете получить критику за мелкие недочёты или опоздания. Развлекательные поездки, общение с друзьями, посещение выставок или участие в вебинарах избавят от назойливых мыслей и настроят на позитивную волну. Романтика, вклинившаяся в трудовые будни, спасёт от эмоционального выгорания.

Весы – траты как на развлечения, так и инвестиции могут не оправдать ожидания, создавая долги и разочарования. Доходы может принести привычная работ, в которую вы сможете привнести новый творческий подход. Пополнив казну, вы сможете позволить себе покупки, на которые прежде не хватало денег. Вместе с домочадцами или близкими друзьями совершая шопинг, вы обновите гардероб, сможете купить что-то для дома, что сделает вашу жизнь приятнее и комфортнее.

Скорпион – обсуждая наболевшие вопросы с домочадцами и деловыми партнёрами, вы разворошите угасшие конфликты, что усложнит отношения. Попробуйте претворить в жизнь смелые творческие планы в работе или учёбе, а также измените проведение досуга. Изменив привычный сценарий жизни, вы ощутите прилив энергии, благодаря одержанным победам и полученным ярким впечатлениям от досуга и свиданий. Непродолжительные поездки и общение в соцсетях добавят позитива.

Стрелец – позвольте себе отдых, даже находясь под давлением возникающих обязательств. Придавая много значения несущественным деталям в работе, а также преувеличивая значимость новостей, вы можете навредить своему психологическому и физическому здоровью. Поездки окажутся чересчур утомительными. Достаточно отдыхая, вы найдёте в себе ресурсы для решения наиболее важных вопросов, и сможете получить дополнительные доходы. Возможны неожиданные подарки от преданного человека.

Козерог – думая только о деньгах, вы можете увеличить траты, так и не получив ожидаемых доходов. Избавившись от навязчивых желаний, вы увидите новые возможности для профессионального развития и общения с близкими людьми на новом, гармоничном уровне. Возможно расширение круга делового общения и проведения досуга в новых для себя условиях, что улучшит качество личной жизни.

Водолей – обсуждения с руководством и влиятельными людьми давних вопросов, вновь могут запустить споры, которые пройдут не один круг жарких дебатов, но так и вернутся в исходную точку. В то же время вас могут поддержать в новых проектах и начинаниях, что направит ход развития событий в созидательное русло. Возможно получение нужных документов, а также дополнительных доходов. Выход за рамки привычного даст возможности для развития и решения финансовых вопросов.

Рыбы – страх осуждения, интриги могут останавливать от смелых начинаний. Ошибки и неудачи прошлого могут повториться, если думать только о них. Освободитесь от негативных воспоминаний и позвольте себе претворить в жизнь смелые планы, устроить дальние поездки и свидания. Попробовав продолжить отношения и дела с чистого листа, вы сумеете наполнить жизнь яркими эмоциями и достичь успеха. Возможны поездки, о которых давно мечтали.