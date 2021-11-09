В банках РФ могут понадобиться кыргызскоязычные специалисты

Привлечь для работы консультантами людей со знанием кыргызского, таджикского и узбекского языков намерены в крупнейшем в России банке Сбер (Сбербанк). Соответствующее объявление появилось на сайтах поиска вакансий, сообщают российские СМИ, в частности, "Комсомольская правда".

Как отмечается, опыт работы от кандидата не требуется, нужны образование не ниже среднего и уровень знания языка - средне-продвинутый (это называется B2). Главные требования - готовность работать весь день на ногах, общительность и способность "поднять настроение, даже рассказывая об онлайн-сервисах".

Помимо зарплаты сотрудникам обещаны премии, соцпакет, медобслуживание, другие преимущества крупных корпораций, профессиональный и карьерный рост. Предусмотрено обучение путем тренингов, вебинаров.

"Мигранты, приезжающие к нам на работу из стран Центральной Азии, по-русски говорят плохо, российские банковские работники по-узбекски или по-киргизски не говорят вообще, так что потенциальным клиентам никто не может объяснить, как пользоваться банковскими продуктами, а теперь смогут", - прокомментировал для kp.ru директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.

По его мнению, главная задача спецперсонала для мигрантов - объяснить, как с помощью сервисов Сбера переводить деньги за рубеж.

Солодков не исключает, что и другие банки последуют этому примеру и будут набирать сотрудников, свободно владеющих языками, на которых говорят мигранты.

"Думаю, работа в зале с клиентами - не единственное направление, где Сбер может использовать труд мигрантов, либо ставших российскими гражданами выходцев из государств Центральной Азии. Это, например, и различные экосистемы Сбера - Сбермаркет и другие. Эффективность работы этого направления будет зависеть от трудовых ресурсов". - отметил в беседе с kp.ru председатель попечительского совета ОПОРЫ России, в прошлом вице – президент ОАО "Сбербанк России" по развитию малого бизнеса Сергей Борисов.

Напомним, что недавно на двух станциях московского метрополитена продублировали надписи на фарси и узбекском языке. От этих станций - "Прокшино" и "Лесопарковая" - ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово". И дублирование указателей было сделано, как пояснили в пресс-службе столичного метрополитена, для удобства мигрантов.

В пресс-службе также подчеркнули, что их задача - делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров: "Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на 9 языках".