Депутаты Европарламента удивились избирательной системе Кыргызстана

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова встретилась с депутатами Европейского парламента – председателем группы дружбы Европарламента со странами Центральной Азии и Монголии Фульвио Мартушелло и членом этой группы Тьерри Мариани. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Глава ЦИК информировала о выборном процессе в Кыргызстане, отметив, что парламентские выборы, назначенные на 28 ноября 2021 года, являются завершающим этапом политической стабилизации в стране.

При рассмотрении порядка избрания парламента ЦИК КР были предложены меры, ориентированные на сохранение международных стандартов демократических выборов, в том числе касающиеся инклюзивности выборов. Смешанная система выборов призвана усилить представительную роль парламента, что очень важно на данном этапе развития страны. Избрание 36 депутатов по одномандтным избирательным округам призвано обеспечить в парламенте представительство регионов, избрание 54 депутатов по партийным спискам призвано обеспечить представительство политических, социальных групп. Единственным субъектом выступаю партии, которые выдвигают депутатов, и должны обеспечить представительство женщин, молодежь, этнических меньшинств и лиц с инвалидностью. Партия по итогам голосования может получить не более 27 мандатов.

В процессе реформы, которая проводилась с 2014 года, в Кыргызстане достигнута абсолютная достоверность подсчета голосов избирателей благодаря внедрению двух технологий – биометрическая идентификация избирателей и автоматический подсчет голосов как предварительный инструмент контроля при ручном подсчете. Достоверность учета голосов избирателей и подсчета голосов регулируется рядом инструментов гражданского контроля. В этой части реформа достигла поставленных целей.

В процессе подготовки и проведения избирательных кампаний текущего года ЦИК КР приняла следующие меры по повышению открытости и справедливости выборов: сохранила достигнутый уровень прозрачности и достоверности выборов, решить проблему применения подкупа и административного ресурса, исключение избирательного подхода со стороны правоохранительных органов при рассмотрении нарушений.

В процессе реформы ЦИК КР получала значительную поддержку со стороны международных партнеров. В том числе в рамках финансового Соглашения по программе "Укрепление демократии через реформу избирательной системы" в 2015-2019 гг. За период реализации были реализованы меры по прозрачности, инклюзивности, улучшение ситуации с с биометрической регистрацией граждан. Например, список избирателей был увеличен почти на 1 млн избирателей.

Депутатов Европарламента интересовали вопросы назначения членов Центральной избирательной комиссии, порядок обжалования жалоб, финансирование избирательного процесса, формирование и использование избирательных фондов кандидатов и политических партий.

Депутаты Европарламента выразили удивление тем, что избирательная система Кыргызской Республики, в частности, предстоящие выборы депутатов ЖК КР 28 ноября т.г. содержат ряд мер по открытости, которые еще не практиковались в европейских странах.

"Вы дальше Франции пошли, во Франции нет открытых данных лиц, которые внесли денежные средства в избирательный залог кандидата в депутаты парламента", отметил депутат Европейского Парламента Тьерри Мариани.