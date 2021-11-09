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Чем пневмония, порожденная коронавирусом, отличается от обычной пневмонии?

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- Нина Ничипорова
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Чем пневмония, порожденная коронавирусом, отличается от обычной пневмонии? На этот вопрос накануне Всемирного дня борьбы с пневмонией, который отмечается 12 ноября, в интервью VB.KG ответила врач ЦСМ №15 Жылдыз Суйунбаева.

- В отличие от обычной пневмонии, которую вызывают бактерии или грибки, коронавирусная ведет себя куда более агрессивно. Одна из особенностей вирусной пневмонии - быстрое прогрессирование, вплоть до развития острого респираторного дистресс-синдрома. Это тяжелое и опасное состояние, характеризующееся острой дыхательной недостаточностью, которое выводит легкие из строя и мешает им выполнять свою основную роль - обогащать клетки и ткани кислородом. В этом случае пациента переводят на респираторную поддержку, в том числе и на искусственную вентиляцию легких. Примерно 10% госпитализированных больных нуждаются в такой процедуре.

Основная причина госпитализации большинства больных - как раз развитие вирусной пневмонии. У пациентов, оказавшихся в стационаре, практически в 95-100% случаев происходят изменения, соответствующие вирусной пневмонии. Кстати, при COVID-19 практически всегда пневмония двусторонняя.

Нынешняя атипичная пневмония, она же вирусная пневмония, отличается от внебольничной пневмонии, с которой мы, медики, имели дело раньше, еще и тем, что она протекает необычно. Это связывают с тем, что у пациентов с COVID-19 бывают самые разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями. Например, есть больные, у которых подтвержден коронавирус лабораторными тестами, но у которых нет абсолютно никаких жалоб, симптомов и признаков болезни. Нет ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. При этом при обследовании у них обнаруживается коронавирусная пневмонии.

Одними из первых с бессимптомным течением коронавируса столкнулись японские ученые и врачи во время обследования пациентов на лайнере Diamond Princess. У более 50 процентов заболевших течение шло без характерных признаков, но у большей части из них были обнаружены изменения в легких. Эти физиологические особенности и носят название "эффект матового стекла", что является основной опасностью бессимптомного COVID–19.

То есть коронавирус наносит удар исподтишка человеку?

- Да, такие изменения в легких - яркий признак инфицированных коронавирусом. Но выявить наличие вируса у таких людей сложно. Температура бывает в пределах нормы. Сатурация (насыщение крови кислородом) тоже высокая. Хрипов в легких и воспалительных процессов на слизистых оболочках нет. Уровень лейкоцитов в крови - в пределах нормы, и другие показатели тоже тревоги не вызывают. Только ПЦР–тест или компьютерная томография легких установят истинную картину: болен человек или нет.

Сегодня большой акцент делается именно на компьютерной томографии легких. Этот метод относится к имидж-диагностике, как и рентгенография. Но компьютерная томография - более точная и специфичная методика выявления изменений в ткани легких по сравнению с обычной рентгенографией. Большинству пациентов с COVID-19 как раз и требуется такая методика.

Человек может и не знать, что он подвергся заражению COVID–19? Чем опасно бессимптомное проявление болезни?

- Такое происходит, когда у инфицированного сильный общий иммунитет не только к коронавирусу, но и ко всем сезонным респираторным болезням. Организм человека вырабатывает белки и антитела, при этом носитель вируса не испытывает никакого дискомфорта. Однако при появлении какого–либо из признаков, характерных для COVID–19, его состояние уже можно отнести к легкой форме болезни. Но нередко легкая форма стремительно оборачивается тяжелой именно из-за развития пневмонии.

Заразен ли человек, у которого COVID–19 проходит без симптомов?

- Коронавирус без кашля и других признаков заразен, как и при проявлении симптомов. Но установить, есть ли вирус в организме человека, можно, как я уже сказала, только после проведения теста или после компьютерной томографии. Передача инфекции может произойти контактным путем, при тесном общении.

Главная проблема заключается в том, что скрытые носители инфекции до поры до времени чувствуют себя здоровыми, поэтому не обращаются за медицинской помощью.

Но не станешь же постоянно делать тесты и проходить КТ!

- Выход тут один – надо вакцинироваться. Никакой другой более сильной защиты от коронавируса в мире пока нет, кроме вакцины. И даже если человек и заболеет, то перенесет инфекцию без тяжелых последствий. Это подтверждает медицинская практика лечения больных во всем мире. И, конечно, хорошим защитным барьером служат еще и маски. Носить их надо независимо от того, сделал человек прививку или еще не сделал

Бытует мнение, дескать, табак убивает вирус. Что скажете?

- Это дремучий миф! Напротив, по данным опыта китайских врачей, среди курящих перевод в реанимацию был выше на 30-40%.

Эпидемия рано или поздно закончится. Какие могут быть последствия после перенесенной коронавирусной пневмонии?

- Последствия зависят от тяжести перенесенного заболевания. Если речь идет о тяжелой пневмонии, могут быть остаточные явления в виде локального фиброза.


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URL: https://www.vb.kg/409042
Теги:
больница, медики, Инфекция, коронавирус
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