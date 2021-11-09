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Под Казанью стартовало миротворческое учение ОДКБ

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- Евгений Денисенко
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Учение Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021" стартовало 8 ноября под Казанью. В нем участвуют воинские контингентов государств – членов ОДКБ - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, сообщили в Объединенном пресс-центр учения.

К маневрам также привлечены подразделения военной полиции, формирования органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций этих государств, оперативные группы Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

Всего в учении принимают участие около 1,8 тысячи человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран ОДКБ. А также - около 300 единиц вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 Центрального военного округа России.

Учение проводится в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год. И проходит под общим руководством командующего войсками Центральным военным округом Российской Федерации генерал-полковника Александра Лапина.

Главными задачами учения названо совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления Войск (Коллективных сил) ОДКБ при выполнении задач по предназначению, а также повышение слаженности воинских частей и подразделений, входящих в состав КМС ОДКБ, в ходе проведения операции по поддержанию мира.

Миротворческие силы ОДКБ предстоит отработать действия на блок-посту, в лагере беженцев, сопровождать колонну с гуманитарным грузом, осуществить блокирование населенного пункта, штурм здания, занятого "боевиками", а также освободить "заложников", оказать помощь пострадавшим.

"Для нейтрализации потенциальных угроз в нынешних условиях как никогда востребованы взаимодействие и сплоченность государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, а также динамичное наращивание союзничества в военной сфере. От нас требуется полная готовность в любой момент обеспечить безопасность и поддержать мир в наших странах", - заявил, выступая на церемонии открытия учения, командующий ЦВО Александр Лапин.

Также он отметил, что в ходе учения "Нерушимое братство-2021" военнослужащие поэтапно отработают вопросы планирования и проведения миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе войсками Центрального военного округа.

"Для проведения совместных действий из воинских контингентов шести государств в кратчайшие сроки мы создадим мощную разнородную группировку войск с единой системой управления, способную оперативно выполнять весь спектр задач по борьбе с международным терроризмом, преодолению конфликтов и защите мирного населения", - подчеркнул генерал-полковник Лапин.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, выступая на открытии учения отметил, что в условиях современной международной обстановки все достижения государств – членов ОДКБ должны быть надежно защищены. "Эта работа является главной составляющей деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. При этом очень важно взаимопонимание всех органов военного управления Коллективных миротворческих сил. Надеюсь, что в ходе учений мы увидим, как совершенствуется выучка и мастерство командиров и солдат и формируется новый подход к совместному применению Миротворческих сил ОДКБ. Рассчитываем также, что учения дадут возможность оценить в целом планы по совершенствованию системы безопасности наших стран", - сказал глава Татарстана.

В свою очередь начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, обращаясь к участникам учения, заявил, что обладание эффективным инструментом примирения конфликтующих сторон, восстановления нормальной жизни там, где столкновение всё-таки произошло, является важной составляющей системы коллективной безопасности ОДКБ.

Он напомнил, что на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября 2019 года в Бишкеке лидеры наших государств условились активизировать совместные усилия на миротворческом направлении. И подтвердили, что встраивание миротворческого потенциала ОДКБ в миротворческую деятельность ООН становится приоритетной задачей.

"В целях реализации данного решения в 2021 году были внесены необходимые изменения в документы Организации, предусматривающие формирование "сводных миротворческих контингентов" для последующего направления в одну из миротворческих миссий ООН", - сказал Анатолий Сидоров. И добавил, что дальнейшее совершенствование состава Миротворческих сил ОДКБ и их подготовка к выполнению задач по предназначению будет являться наиболее важным направлением развития системы коллективной безопасности Организации в ближайшие годы.

Учение "Нерушимое братство – 2021" продлится до 12 ноября.


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URL: https://www.vb.kg/409044
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