Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 97.67 - 98.80

В Бишкеке неизвестные избили журналиста

419  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 8 ноября, в Бишкеке около 04:00 утра неизвестные избили журналиста М.Б. Об этом редакции VB.KG сообщил сам пострадавший.

По его словам, инцидент произошел на пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова.

"Я возвращался домой и стоял на дороге. Вдруг остановилась машина "Honda Accord", откуда вышли шестеро парней, которые начали меня избивать без всяких объяснений. Все они были задержаны, однако в Первомайском РОВД никаких мер не предпринимаются. Как я узнал, родственники этих парней работают в МВД", - сказал журналист.

Пострадавший получил сотрясение мозга и перелом носа. В настоящее время он находится под наблюдением врача.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409045
Теги:
избиение, Бишкек, МВД, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  