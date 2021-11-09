В Бишкеке неизвестные избили журналиста

Вчера, 8 ноября, в Бишкеке около 04:00 утра неизвестные избили журналиста М.Б. Об этом редакции VB.KG сообщил сам пострадавший.

По его словам, инцидент произошел на пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова.

"Я возвращался домой и стоял на дороге. Вдруг остановилась машина "Honda Accord", откуда вышли шестеро парней, которые начали меня избивать без всяких объяснений. Все они были задержаны, однако в Первомайском РОВД никаких мер не предпринимаются. Как я узнал, родственники этих парней работают в МВД", - сказал журналист.

Пострадавший получил сотрясение мозга и перелом носа. В настоящее время он находится под наблюдением врача.