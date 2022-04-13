Султан Раев в Анкаре принял полномочия генсека ТЮРКСОЙ

Кыргызстанский драматург Султан Раев, избранный генсеком Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), сменил на этом посту Дюсена Касеинова в ходе церемонии в Анкаре. Об этом сообщается на сайте агентства Анадолу.

По его данным, церемония прошла в конференц-зале генерального секретариата ТЮРКСОЙ с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, министра культуры и туризма Турции Нури Эрсоя, дипломатов, представителей общественности.

Касеинов заявил, что передает свои полномочия Раеву, после 14 лет работы в этой должности.

Дюсен Касеинов отметил, что за время работы в ТЮРСКОЙ каждый день чувствовал себя как дома.

"Уверен, мои чувства разделяют коллеги со всех уголков тюркского мира. За прошедшие годы мы познакомились с потрясающими людьми, установили дружеские связи, построили уникальные культурные мосты, увенчали успехи тем, что продвигали общую культуру во всех уголках планеты, разделяли боль и счастье",- сказал Касеинов, отметив, что передаст полномочия с большой гордостью и надеждой.

В свою очередь Султан Раев привлек внимание к успехам организации за прошедшие годы.

"В истории ТЮРКСОЙ сегодня очень важный день. Мы открыли новую страницу культурного сотрудничества тюркского мира, должным образом выполнив традицию",- сказал новый генсек организации.

Раев отметил, что единство тюркского мира внесло важный вклад и в развитие мировой цивилизации. "За прошедший период ТЮРКСОЙ стала торговой маркой нашего сотрудничества в сфере культуры, завоевав авторитет во всем мире",- сказал он, отметив, что в следующем году организация будет отмечать 30-ую годовщина создания.

После выступлений Касеинов передал полномочия генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султану Раеву.

Напомним, представитель Кыргызстана Султан Раев был избран новым генсеком ТЮРКСОЙ 31 марта единогласным решением постоянного совета организации.