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В Нарынской объединенной больнице не хватает 130 сотрудников

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с состоянием ряда объектов здравоохранения, с ходом вакцинации против коронавирусной инфекции и готовностью медицинских учреждений к вспышке заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров КР.

В частности, Эдиль Байсалов посетил инфекционное и терапевтическое отделения областной объединенной больницы.

Здание инфекционного отделения, рассчитанное на 70 койко-мест, было сдано в эксплуатацию в текущем году. В отделении созданы все необходимые условия для лечения пациентов с COVID-19 и другими заболеваниями. Отделение терапии больницы требует капитального ремонта.

Заместитель Главы Кабмина ознакомился с работой пунктов вакцинации. Как было отмечено в ходе посещения, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. На сегодняшний день вакцинировано 60,5 % населения Нарынской области, в городе Нарын вакцинировано 75 % жителей.

Далее Эдиль Байсалов провел совещание с медицинскими работниками. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы относительно условий работы врачей, выплаты компенсаций, вакцинации, оснащения медучреждений необходимым оборудованием. Был отмечен дефицит медицинских кадров, вакантно более 130 мест в объединенной больнице.


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URL: https://www.vb.kg/409057
Теги:
Нарынская область, больница, Эдиль Байсалов
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