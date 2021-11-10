В Петербурге обсудят перспективы развития в странах СНГ

Международный туристический форум TRAVEL HUB "Содружество" пройдет 10-11 ноября в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. Участие нем примут представители туристской отрасли из стран СНГ – специалисты государственных структур, некоммерческих организаций, бизнеса.

Как отметили в Межпарламентской Ассамблее СНГ, основная цель проекта TRAVEL HUB "Содружество" - увеличение туристических потоков в государства СНГ, повышение их узнаваемости и привлекательности. В рамках форума будут представлены самые актуальные предложения и презентации турпродуктов национальных туристических офисов стран Содружества.

Деловая программа включает в себя конференции и круглые столы по актуальным вопросам туристического бизнеса, презентации стран и регионов, мастер-классы и воркшопы.

Основным мероприятием первого дня станет круглый стол "Промышленный туризм: проблемы и перспективы. Взгляд бизнеса". В числе основных тем повестки - успешные примеры и основные тенденции туризма, организация экскурсий и музеев на территории промышленных предприятий и т.д. Состоится также панельная дискуссия "Медицинский туризм государств СНГ в эпоху трансформации".

Мероприятия 11 ноября будут посвящены развитию туризма в странах Содружества. Обсуждение начнется на пленарном заседании "30-летие СНГ: опыт и инновации". Модератором на нем выступит заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, ожидается участие руководителей аналогичных ведомств других государств-партнеров, в том числе в очном формате.

В этот же день пройдут сессии и дискуссии "КульТурМедиа" - ключ развития привлекательности стран и городов", "Цифровая трансформация туризма стран СНГ. Цифровая интеграция", "Информационно-коммуникационные технологии в здравоохранении государств - участников СНГ", "Экспорт медицинских услуг в СНГ: проблемы и перспективы", "Цифровая трансформация в медицинском и оздоровительном туризме", "Вопросы трудовой миграции в эпоху COVID-19" и другие.

В Купольном зале Таврического дворца будет развернута выставка Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (Москва). В рамках выставки на планшетах представят фотоматериалы и текстовую информацию о программе "Наследие Содружества. Традиции для будущего", направленной на укрепление связей между странами СНГ в области музейного дела.