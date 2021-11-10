Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 97.67 - 98.80

Юные кыргызстанцы на Урале поучаствуют в акции "Ёлка желаний"

193  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральное консульство Кыргызстана в Екатеринбурге включилось в проведение ежегодной всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний". Такая работа, рассказали в генконсульстве, проводится во взаимодействии с с Уральским благотворительным фондом "Дорогами Добра"

Кыргызские дипломаты в Екатеринбурге осуществили сбор детских открыток с пожеланиями, адресованными Деду Морозу. Эти послания будут вывешены фондом "Дорогами добра" на главных елках, установленных в торговых центрах уральской столицы.

"В рамках данной благотворительной акции накануне Нового года десять юных кыргызстанцев с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей получат из рук Деда Мороза и Снегурочки заветные подарки", - сообщили в генконсульстве.

Акция "Елка желаний" проводится ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. В числе таких ребятишек - дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного.

Уральский благотворительный фонд "Дорогами Добра" – это, как заявляют в его руководстве, сплоченная команда опытных волонтеров, которые занимаются разными видами социальной помощи и поддержки уже более 15 лет. За время их деятельности было проведено свыше 400 крупных благотворительных акций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409067
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  