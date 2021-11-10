Юные кыргызстанцы на Урале поучаствуют в акции "Ёлка желаний"

Генеральное консульство Кыргызстана в Екатеринбурге включилось в проведение ежегодной всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний". Такая работа, рассказали в генконсульстве, проводится во взаимодействии с с Уральским благотворительным фондом "Дорогами Добра"

Кыргызские дипломаты в Екатеринбурге осуществили сбор детских открыток с пожеланиями, адресованными Деду Морозу. Эти послания будут вывешены фондом "Дорогами добра" на главных елках, установленных в торговых центрах уральской столицы.

"В рамках данной благотворительной акции накануне Нового года десять юных кыргызстанцев с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей получат из рук Деда Мороза и Снегурочки заветные подарки", - сообщили в генконсульстве.

Акция "Елка желаний" проводится ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. В числе таких ребятишек - дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного.

Уральский благотворительный фонд "Дорогами Добра" – это, как заявляют в его руководстве, сплоченная команда опытных волонтеров, которые занимаются разными видами социальной помощи и поддержки уже более 15 лет. За время их деятельности было проведено свыше 400 крупных благотворительных акций.