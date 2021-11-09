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В столице сотрудники ГКНБ при получении взятки задержали майора милиции

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке при получении взятки сотрудниками ГКНБ был задержан заместитель начальника СКМ УВД Октябрьского района столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Майор милиции Н.Э.Д был задержан в рамках мероприятий по пресечению коррупционных проявлений в сфере правоохранительных органов, проведенных совместно с СВР МВД КР, на территории села Кок-Жар Октябрьского района Бишкека. При обыске его автомашины обнаружены боевые патроны от ПМ, АК-47, а также 5600 долларов и паспорта не установленных граждан.

Известно, что данный сотрудник УВД инициировал фиктивное заявление в отношении отдельных граждан КР за якобы кражу денежных средств. А затем требовал 80 тысяч сомов за прекращение его рассмотрения.

Материалы были зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 326 часть 1 ("Вымогательство взятки") УК Кыргызской Республики.

Задержанный Н.Э.Д. решением суда Октябрьского района города Бишкек на два месяца водворен в СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/409069
Теги:
вымогательство, задержание, взятка, Бишкек, ГКНБ
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