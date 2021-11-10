Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 97.67 - 98.80

Нурбюбю Керимова: Пришло время защищать детей от... родителей

253  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

- В Кыргызстане надо создавать электронную базу данных о прививках детям, чтобы точно знать, какие прививки получил тот или иной ребенок, начиная с рождения. А если не получил, то почему. И внести поправки в закон об обязательной вакцинации малышей прививками из Национального календаря, - говорит координатор проекта "Социальная мобилизация иммунизации населения в городах Бишкек, Ош, Токмак, Кара–Балта и в новостройках" ЮНИСЕФ и Национального общества Красного Полумесяца Нурбюбю КЕРИМОВА.

- Иначе может произойти вспышка любого из инфекционных заболеваний - кори, которая периодически дает о себе знать даже в Европе, дифтерии, туберкулеза и так далее среди маленьких детей. А это, безусловно, скажется и на детской смертности, и на осложнениях после болезней. И, как следствие, - на будущем нации.

Хотя о каком будущем страны говорить, если в ней будет полно лиц с ограниченными возможностями здоровья? Мне думается, пришло время защищать детей от... родителей, от их неразумных поступков, которые в последующем скажутся на здоровье их же детей, - в сердцах добавила она.

Нурбюбю Сартовна, что вы имеете в виду?

- В стране увеличивается количество родителей–антипрививочников, которые упорно отказываются делать своим сыновьям и дочерям вакцины, положенные по Национальному календарю. 76 волонтеров проекта ЮНИСЕФ и Красного Полумесяца уже не первый год работают с такими родителями в Бишкеке и его новостройках, Оше, Токмаке, Кара–Балте и еще в некоторых городах.

Они берут списки отказников в ЦСМ и ходят по домам, уговаривают, убеждают родителей–антипрививочников. Волонтеров нередко оскорбляют, даже выгоняют, мало, кто хочет выслушать их доводы. Примерно из 15 человек соглашаются 3–4 мамочки сделать прививку своим деткам.

Почему отказываются?

- Причины разные. Большинство верит различным слухам, вплоть до того, что у детей, дескать, после них развиваются аутизм и эпилепсия и так далее. Мусульмане считают, что в вакцинах присутствуют свиные компоненты, якобы в них есть даже ртуть. Но они–то все в свое время получили эти прививки в детстве. В Союзе не было такого хочу–не хочу. Сразу в роддоме делали первую, а чуть позже - последующие из перечня Национального календаря, не дожидаясь родительского благословения. И, более того, отправляясь в хадж, верующие обязаны сделать определенные прививки, в которых, по их мнению, есть свиные компоненты. Все вакцины, используемые в КР, имеют то же качество, что и в странах Исламского шариата (Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Пакистан). То есть там ими прививают детей. Уже годами доказана эффективность этих вакцин. Все компоненты препаратов безопасны и не содержат никаких токсичных или запрещенных веществ.

Дело порой доходит до того, что молодые мамочки, которые понимают это, просят нас вызвать их в Красный Полумесяц под разными предлогами, чтобы сделать прививку ребенку, так как религиозные свекровь и муж категорически против. Был даже случай, когда родственники малыша обвинили нас в том, что после прививки у ребенка начались приступы эпилепсии. Это было явно неправдой. Привести к такого рода изменениям в организме ребенка вакцина против полиомиелита не могла. И нам даже доказывать это не пришлось. Я предположила, что молодая мама могла уронить ребенка, и, возможно, падение спровоцировало припадок. И по реакции женщины поняла, что попала в точку.

Она расплакалась, сказала, что так и было. Но слух–то, что прививка вызывает такие приступы, распространился по округе. И, естественно, кто же после этого станет прививать своих детей?!

Я встретилась с молодыми жителями этого села, имеющими детей, объяснила ситуацию, сказала, что ни один препарат не может вызвать патологию у ребенка, поскольку они выдержали испытания временем, у них отработанные схемы изготовления, стандартизации, контроля. Но запоминаются негативные вещи, даже если они не имеют никакого отношения к вопросу, как этот.

Но дети переносят прививки все–таки тяжело...

- В большинстве случаев вакцина вызывает реакцию у малышей, но временную, например, повышение температуры, беспокойство, нарушение сна и аппетита, покраснение и уплотнение на месте укола. Все это через два– три дня проходит.

Осложнения от заболеваний на несколько порядков чаще и тяжелее, чем реакции на вакцину, и несопоставимы с той угрозой, которую несет само инфекционное заболевание. Именно болезнь приводит к тяжелейшим последствиям. Вакцинация же никаким образом не может привести к иммунодефициту, к подавлению иммунитета или тяжелым заболеваниям, чего так опасаются в молодых семьях.

Поэтому у родителей даже не должен стоять вопрос о том, прививать ребенка или нет. Это обычное разумное действие любого здравомыслящего человека.

Например, в случае полиомиелита болезнь может вызвать паралич, осложнения от кори - энцифалит, слепота, диарея, которые приводят к инвалидности и даже смерти; осложнения от паротита - менингит, панкреатит, менингоэнцефалит, у мальчиков–подростков возможно развитие орхита (воспаление яичек), что в дальнейшем может стать причиной мужского бесплодия.

Была же вспышка паротита в одной из воинских частей среди тех военнослужащих, родители которых не сделали своим сыновьям прививку против этого очень тяжелого заболевания. Как сказали врачи, по меньшей мере у четверых никогда не будет детей. Вот на что неразумные действия родителей обрекли сыновей.

Вы предлагаете внести в Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" поправки, касающиеся обязательной вакцинации?

- Ради здоровья детей, их безопасности. Насколько мне известно, такой вопрос поднимается. Но правозащитники кричат, мол, обязательная вакцинация - это нарушение прав человека. Хотя, на мой взгляд, именно поправки в закон об обязательной вакцинации защитят право детей на охрану их здоровья.

Безусловно, родители решают, прививать ребенка или нет, но следует помнить, что отказ нарушает право ребенка на жизнь и здоровье. Ведь вакцинация проводится против тех инфекций, которые могут привести к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу. Любое заболевание легче предотвратить, чем вылечить.

А как к прививкам относятся религиозные лидеры?

- Мы работаем и с муфтиятом, и православной церковью. Муфтият считает, чтобы ребенок был здоров и в целом здоровье нации было хорошим, прививки надо делать. И православная церковь на сто процентов поддерживает. Это хорошие наши партнеры.

Но в классическом исламе есть конфессии. В Сокулукском районе, например, представители одной из конфессий считают, что на все воля божья, дескать, бог дал - бог взял. Верующие не делают уколов, абортов, не переливают кровь, не используют контрацептивы. И говорить им о вакцинации очень сложно.

Чтобы привлечь мамочек, проводим акции. Например, в магазине "Лион" сделали скидку на детскую обувь, которую мы дарим мамам, когда они приносят на прививку ребенка. И срабатывает: женщины, которые упорно отказывались, сколько бы мы их ни уговаривали, согласились на прививку БЦЖ детям.

В Рыбачьем, например, 12 конфессий католическо–христианского толка. 99 процентов прихожан - кыргызы, поменявшие веру. И с этими конфессиями немного тяжело работать. Но договорились встретиться с их лидерами после выборов и обсудить вопрос о необходимости прививок.

Вы контактируете с семейными врачами?

- Конечно. Мы работаем с ними вместе. В ЦСМ делают прививки независимо от того, в каком регионе родился малыш, независимо от прописки родителей. Если родители временно живут в Бишкеке, значит, по месту их жительства в ЦСМ ребенку обязаны сделать полагающиеся ему в этом возрасте прививки.

Но есть родители, которые не имеют постоянного жилья, часто переезжают из одного места на другое. Это особенно характерно для новостроек. И врачи теряют их след. Искать их у медиков нет возможности. И наши волонтеры пытаются найти этих людей. Это не просто, честно скажу. Но удается. Вот почему нужна электронная база о прививках детям. Сейчас нет полных сведений о том, сколько в стране не привитых детей. Сведения разрозненные. Это нужно и для инфекционной безопасности страны. Эпидемия, как мы убедились, подобна войне.

Кстати, вакцины защищают детей от 12 инфекций. В других странах от 15–16. И важно получить все прививки своевременно. Болезни, от которых детей прививают, опаснее всего для малышей первого года жизни. Иммунитет у них еще не сформировался, а вакцины именно повышают, стимулирует его и тем самым спасают детей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409071
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  