Нурбюбю Керимова: Пришло время защищать детей от... родителей

- В Кыргызстане надо создавать электронную базу данных о прививках детям, чтобы точно знать, какие прививки получил тот или иной ребенок, начиная с рождения. А если не получил, то почему. И внести поправки в закон об обязательной вакцинации малышей прививками из Национального календаря, - говорит координатор проекта "Социальная мобилизация иммунизации населения в городах Бишкек, Ош, Токмак, Кара–Балта и в новостройках" ЮНИСЕФ и Национального общества Красного Полумесяца Нурбюбю КЕРИМОВА.

- Иначе может произойти вспышка любого из инфекционных заболеваний - кори, которая периодически дает о себе знать даже в Европе, дифтерии, туберкулеза и так далее среди маленьких детей. А это, безусловно, скажется и на детской смертности, и на осложнениях после болезней. И, как следствие, - на будущем нации.

Хотя о каком будущем страны говорить, если в ней будет полно лиц с ограниченными возможностями здоровья? Мне думается, пришло время защищать детей от... родителей, от их неразумных поступков, которые в последующем скажутся на здоровье их же детей, - в сердцах добавила она.

Нурбюбю Сартовна, что вы имеете в виду?

- В стране увеличивается количество родителей–антипрививочников, которые упорно отказываются делать своим сыновьям и дочерям вакцины, положенные по Национальному календарю. 76 волонтеров проекта ЮНИСЕФ и Красного Полумесяца уже не первый год работают с такими родителями в Бишкеке и его новостройках, Оше, Токмаке, Кара–Балте и еще в некоторых городах.

Они берут списки отказников в ЦСМ и ходят по домам, уговаривают, убеждают родителей–антипрививочников. Волонтеров нередко оскорбляют, даже выгоняют, мало, кто хочет выслушать их доводы. Примерно из 15 человек соглашаются 3–4 мамочки сделать прививку своим деткам.

Почему отказываются?

- Причины разные. Большинство верит различным слухам, вплоть до того, что у детей, дескать, после них развиваются аутизм и эпилепсия и так далее. Мусульмане считают, что в вакцинах присутствуют свиные компоненты, якобы в них есть даже ртуть. Но они–то все в свое время получили эти прививки в детстве. В Союзе не было такого хочу–не хочу. Сразу в роддоме делали первую, а чуть позже - последующие из перечня Национального календаря, не дожидаясь родительского благословения. И, более того, отправляясь в хадж, верующие обязаны сделать определенные прививки, в которых, по их мнению, есть свиные компоненты. Все вакцины, используемые в КР, имеют то же качество, что и в странах Исламского шариата (Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Пакистан). То есть там ими прививают детей. Уже годами доказана эффективность этих вакцин. Все компоненты препаратов безопасны и не содержат никаких токсичных или запрещенных веществ.

Дело порой доходит до того, что молодые мамочки, которые понимают это, просят нас вызвать их в Красный Полумесяц под разными предлогами, чтобы сделать прививку ребенку, так как религиозные свекровь и муж категорически против. Был даже случай, когда родственники малыша обвинили нас в том, что после прививки у ребенка начались приступы эпилепсии. Это было явно неправдой. Привести к такого рода изменениям в организме ребенка вакцина против полиомиелита не могла. И нам даже доказывать это не пришлось. Я предположила, что молодая мама могла уронить ребенка, и, возможно, падение спровоцировало припадок. И по реакции женщины поняла, что попала в точку.

Она расплакалась, сказала, что так и было. Но слух–то, что прививка вызывает такие приступы, распространился по округе. И, естественно, кто же после этого станет прививать своих детей?!

Я встретилась с молодыми жителями этого села, имеющими детей, объяснила ситуацию, сказала, что ни один препарат не может вызвать патологию у ребенка, поскольку они выдержали испытания временем, у них отработанные схемы изготовления, стандартизации, контроля. Но запоминаются негативные вещи, даже если они не имеют никакого отношения к вопросу, как этот.

Но дети переносят прививки все–таки тяжело...

- В большинстве случаев вакцина вызывает реакцию у малышей, но временную, например, повышение температуры, беспокойство, нарушение сна и аппетита, покраснение и уплотнение на месте укола. Все это через два– три дня проходит.

Осложнения от заболеваний на несколько порядков чаще и тяжелее, чем реакции на вакцину, и несопоставимы с той угрозой, которую несет само инфекционное заболевание. Именно болезнь приводит к тяжелейшим последствиям. Вакцинация же никаким образом не может привести к иммунодефициту, к подавлению иммунитета или тяжелым заболеваниям, чего так опасаются в молодых семьях.

Поэтому у родителей даже не должен стоять вопрос о том, прививать ребенка или нет. Это обычное разумное действие любого здравомыслящего человека.

Например, в случае полиомиелита болезнь может вызвать паралич, осложнения от кори - энцифалит, слепота, диарея, которые приводят к инвалидности и даже смерти; осложнения от паротита - менингит, панкреатит, менингоэнцефалит, у мальчиков–подростков возможно развитие орхита (воспаление яичек), что в дальнейшем может стать причиной мужского бесплодия.

Была же вспышка паротита в одной из воинских частей среди тех военнослужащих, родители которых не сделали своим сыновьям прививку против этого очень тяжелого заболевания. Как сказали врачи, по меньшей мере у четверых никогда не будет детей. Вот на что неразумные действия родителей обрекли сыновей.

Вы предлагаете внести в Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" поправки, касающиеся обязательной вакцинации?

- Ради здоровья детей, их безопасности. Насколько мне известно, такой вопрос поднимается. Но правозащитники кричат, мол, обязательная вакцинация - это нарушение прав человека. Хотя, на мой взгляд, именно поправки в закон об обязательной вакцинации защитят право детей на охрану их здоровья.

Безусловно, родители решают, прививать ребенка или нет, но следует помнить, что отказ нарушает право ребенка на жизнь и здоровье. Ведь вакцинация проводится против тех инфекций, которые могут привести к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу. Любое заболевание легче предотвратить, чем вылечить.

А как к прививкам относятся религиозные лидеры?

- Мы работаем и с муфтиятом, и православной церковью. Муфтият считает, чтобы ребенок был здоров и в целом здоровье нации было хорошим, прививки надо делать. И православная церковь на сто процентов поддерживает. Это хорошие наши партнеры.

Но в классическом исламе есть конфессии. В Сокулукском районе, например, представители одной из конфессий считают, что на все воля божья, дескать, бог дал - бог взял. Верующие не делают уколов, абортов, не переливают кровь, не используют контрацептивы. И говорить им о вакцинации очень сложно.

Чтобы привлечь мамочек, проводим акции. Например, в магазине "Лион" сделали скидку на детскую обувь, которую мы дарим мамам, когда они приносят на прививку ребенка. И срабатывает: женщины, которые упорно отказывались, сколько бы мы их ни уговаривали, согласились на прививку БЦЖ детям.

В Рыбачьем, например, 12 конфессий католическо–христианского толка. 99 процентов прихожан - кыргызы, поменявшие веру. И с этими конфессиями немного тяжело работать. Но договорились встретиться с их лидерами после выборов и обсудить вопрос о необходимости прививок.

Вы контактируете с семейными врачами?

- Конечно. Мы работаем с ними вместе. В ЦСМ делают прививки независимо от того, в каком регионе родился малыш, независимо от прописки родителей. Если родители временно живут в Бишкеке, значит, по месту их жительства в ЦСМ ребенку обязаны сделать полагающиеся ему в этом возрасте прививки.

Но есть родители, которые не имеют постоянного жилья, часто переезжают из одного места на другое. Это особенно характерно для новостроек. И врачи теряют их след. Искать их у медиков нет возможности. И наши волонтеры пытаются найти этих людей. Это не просто, честно скажу. Но удается. Вот почему нужна электронная база о прививках детям. Сейчас нет полных сведений о том, сколько в стране не привитых детей. Сведения разрозненные. Это нужно и для инфекционной безопасности страны. Эпидемия, как мы убедились, подобна войне.

Кстати, вакцины защищают детей от 12 инфекций. В других странах от 15–16. И важно получить все прививки своевременно. Болезни, от которых детей прививают, опаснее всего для малышей первого года жизни. Иммунитет у них еще не сформировался, а вакцины именно повышают, стимулирует его и тем самым спасают детей.