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В рамках учения ОДКБ определены действия миротворческих сил

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- Евгений Денисенко
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Участникам учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021", которое стартовало 8 ноября под Казанью, предстоит оборудовать 48 наблюдательных постов и 19 контрольно-пропускных пунктов. Это будет сделано в рамках совместной учебной операции по поддержанию мира, рассказали в Объединенном пресс-центре учения.

В учении под общим руководством командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковника Александра Лапина задействованы воинские контингентов государств – членов ОДКБ - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, подразделения военной полиции, формирования органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

На полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища были заслушаны решения командующего Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина. Он подробно доложил замысел действий, где будут сосредоточены основные усилия подразделений КМС и порядок выполнения ими задач.

В мероприятии приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев, заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Юрий Петров, офицеры штаба руководства учением, а также руководители контингентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

Особое внимание Андрей Колотовкин уделил порядку взаимодействия войск при решении поставленных задач и определил задачи по боевому, материальному, техническому и иным видам обеспечения. Основные усилия миротворческих сил предлагается сосредоточить на создании зон разъединения (буферной, демилитаризованной) и на организации контроля за действиями конфликтующих сторон с целью создания условий для заключения мирных соглашений.

По замыслу учения, КМС в соответствии с решением Совета коллективной безопасности предстоит провести миротворческую операцию по поддержанию мира в зоне ответственности, глубиной 32 километра и шириной 98 километров. В буферной зоне предусмотрено оборудовать 48 наблюдательных постов и 19 контрольно-пропускных пунктов, а также взять под охрану 11 важных государственных объектов.

По информации Объединенного пресс-центра учения, воинские контингенты КМС осуществляют выходы в заданные районы и проводят тренировки этапа практических действий предстоящего учения с боевой стрельбой. Отрабатываются действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, штурм здания, занятого "боевиками", освобождение "заложников", оказание помощи пострадавшим.


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URL: https://www.vb.kg/409073
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