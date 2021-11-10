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В КР внедрен инвазивный метод лечения артериальной гипертензии

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- Нина Ничипорова
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О новом методе лечения рассказала VB.KG Аида Токтогулова, заведующая отделением функциональной диагностики одной из кардиологических клиник в Бишкеке.

- Сейчас так много препаратов, снижающих артериальное давление…

- В практике кардиологов периодически встречаются пациенты, у которых, несмотря на длительный и систематический прием четырех-пяти препаратов в максимальных дозах нормализации артериального давления не происходит. Ведь человек с высоким давлением фактически сидит на пороховой бочке, а его органы находятся под постоянной перегрузкой, что чревато серьезными осложнениями.

Артериальная гипертония - самая частая причина инфаркта миокарда, инсульта, других тяжелых поражений сердечно-сосудистой системы, почек, других органов, ею страдает не менее 40 процентов взрослого населения в Кыргызстане. Но лечить это заболевание не всегда просто. В современных рекомендациях есть немало лекарств, снижающих артериальное давление. Но назначение терапии происходит эмпирически, методом подбора. На это уходит много времени, много денег, и часто возникают осложнения гипертонии. А кому-то, как я сказала, препараты вообще не помогают.

Например, у нашей 60-летней пациентки было давление 200-100 мм ртутного столба и, несмотря на то, что она принимала большое количество разных препаратов, оно держалось в этих пределах. Мы тоже не смогли сбить ей это давление. Пациентка страдает этим недугом уже более двадцати лет и наблюдалась в разных медицинских центрах. Гипертензия также сопровождалась неврологическими симптомами, головными болями и головокружением. Проведенные исследования показали, что щитовидка, надпочечники у нее в норме, гормонального дисбаланса тоже нет, а это значит, что у нее - эссенциальная гипертензия без первичных причин.

Мы провели консилиум и решили сделать радиочастотную абляцию почечных артерий, т.е. симпатическую денервацию.

- В чем она заключается?

- Если коротко, то суть метода – в воздействии на почечные симпатические нервы для достижения устойчивого снижения артериального давления. Это первый такой случай в Кыргызстане. Пациентка согласилась на такое лечение, и наши интервенционные кардиологи во главе с главным врачом клиники Дамиром Осмоновым провели ей эту операцию.

Сразу после процедуры измерили давление, и оно было 130-80 мм ртутного столба. Пациентка даже сама удивилась, потому что такого давления у неё не было более двадцати лет. Прошли также головные боли, и через пару дней после вмешательства она выписалась домой. В настоящее время женщина чувствует себя здоровой.

Таким образом, теперь и в Кыргызстане есть альтернативный, инвазивный метод лечения артериальной гипертензии для людей, которые принимают более трех лекарств, включая мочегонные препараты. Но у них не контролируется давление и держится выше показателя 180-100 мм ртутного столба. А это опасно.

- Насколько известно, ученые не так давно пересматривали показатели артериального давления у взрослых. К чему они пришли?

- Нормальное артериальное давление считается в пределах от 110\70 до 130\85 мм рт. ст.

Пониженное нормальное давление – 110\70 – 100\60; пониженное давление – гипотония – ниже 100\60; повышенное нормальное давление – 130\85- 139\89; повышенное давление – гипертония – больше 140\90 мм рт. ст.

Показатели же нормального артериального давления для разных возрастных периодов таковы:

16 – 20 лет – 100\70 – 120\80 мм рт. ст.

20 – 40 лет – 120\70-130\80;

40 -60 – до 140\90;

старше 60 лет – до 150\90 мм рт. ст.


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URL: https://www.vb.kg/409075
Теги:
операция, Бишкек, кардиология
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