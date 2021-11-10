ЕАБР: экономика КР без учета Кумтора выросла на 3,6 процента

Экономика без учета золоторудного сектора показывает уверенный рост, однако маловодье и ранняя зима несут риски для экономической активности, инфляция остается повышенной - таковы выводы аналитиков, готовивших макроэкономический обзор ЕАБР.

В документе говорится, что рост ВВП без учета Кумтора в январе – августе 2021 года составил 3,6 процента. Сектор услуг демонстрировал положительную динамику, включая даже наиболее пострадавшие от негативного влияния пандемии отрасли, такие как пассажироперевозки (+36,1 процента к январю – августу 2020 года) и услуги гостиниц и ресторанов (+9,1 процента).

"Отрицательный вклад в динамику ВВП внесли сельское хозяйство и строительство. В агросекторе развитие ситуации определялось засухой, что привело к сокращению объема производства в растениеводстве. Строительство и инвестиции сдерживаются неопределенностью в отношении перспектив. Оба показателя вернулись в зону отрицательного роста", - отмечено в обзоре.

Вместе с тем, по итогам восьми месяцев 2021 года ВВП с учетом Кумтора снизился на 0,7 процента – после падения на 1,6 процента в январе – июле 2021 года.

"Улучшению показателя определяющим образом способствовало восстановление объема производства основных металлов. По нашим оценкам, ВВП КР по итогам 2021 года увеличится на 3,8 процента. При этом степень неопределенности выросла с момента публикации прогноза. Баланс рисков еще больше сместился в сторону замедления роста. Фактор маловодья дополнился наступлением ранней зимы, что повышает нагрузку на энергетический сектор. Динамика промышленного производства вышла в положительную зону роста. Выпуск в секторе в августе 2021 года увеличился на 15,1 процента. В 2021 года рост промышленного производства был зафиксирован только в апреле и во многом был обусловлен низкой базой 2020 года. Темпы роста выпуска промышленного производства, исключая Кумтор, увеличивались ежемесячно с начала текущего года", - сообщают авторы доклада.

Отмечено, что производство основных металлов с января по июль сокращалось в среднем на 30 процента, а в августе выросло на 6,5 процента. Таким образом, положительная динамика промышленного производства в августе во многом сформирована увеличением выпуска основных металлов. Дополнительный положительный вклад внесли горнодобывающая и пищевая отрасли, производство неметаллических минеральных продуктов.