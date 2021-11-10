В колонию №10 в Джалал-Абаде пытались перебросить почти 3,5 кг марихуанны

9 ноября 2021 года сотрудниками исправительного учреждения №10 ГСИН, расположенного в г.Джалал-Абад, была пресечена попытка переброса в колонию запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

В результате проведенных мероприятий, сотрудниками учреждения перехвачены 7 свертков обвернутых скотчем с содержимым веществом темно-зеленного цвета со специфическим запахом (предположительно марихуана), общим весом 3 кг 450 граммов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, следственным управлением ГСИН проводится расследование.