Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 97.67 - 98.80

В колонию №10 в Джалал-Абаде пытались перебросить почти 3,5 кг марихуанны

251  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

9 ноября 2021 года сотрудниками исправительного учреждения №10 ГСИН, расположенного в г.Джалал-Абад, была пресечена попытка переброса в колонию запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

В результате проведенных мероприятий, сотрудниками учреждения перехвачены 7 свертков обвернутых скотчем с содержимым веществом темно-зеленного цвета со специфическим запахом (предположительно марихуана), общим весом 3 кг 450 граммов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, следственным управлением ГСИН проводится расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409089
Теги:
ГСИН, Джалал-Абадская область, наркотики, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  