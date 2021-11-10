В Чуйской области задержаны подозреваемые в серии краж автоаккумуляторов

Правоохранители задержали в Сокулукском районе мужчин, подозреваемых в серии краж автомобильных аккумуляров, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 26 октября 2021 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратился житель села Военно-Антоновка гр. М.А. и сообщил, что неизвестные лица похитили аккумулятор из автомашины марки "Mercedes Benz Sprinter".

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного ст. 200 (Кража) УК. Было начато досудебное производство.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района были задержаны двое подозреваемых А.Б. и Э.М. 2001 года рождения.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность задержанных лиц к 6 аналогичным преступлениям.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Досудебное производство продолжается